【投資峰會】擬明年再辦國際金融領袖投資峰會 金管局：展示國際金融界對香港的堅定信心

國際金融領袖投資峰會於11月3日圓滿結束。金融管理局總裁余偉文表示，有見峰會十分成功，明年適逢金管局成立30周年，該局計劃再度舉辦國際金融領袖投資峰會。

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為期3日的「國際金融領袖投資峰會」匯聚逾200名來自全球約120家金融機構的國際和地區負責人，涵蓋銀行、證券、資產管理、主權財富基金、私募股權和風險投資、對沖基金、保險公司等各個金融界別，其中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表出席，峰會上各企業代表就應對全球經濟、金融、科技、地緣政治發展，以及如何把握當中機遇分享他們的觀點和想法。

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余偉文表示本屆國際和本地金融界對峰會反應熱烈，同時也向全球展示國際金融界對香港的堅定信心，他樂見與會者和訪客藉此機會與他們的本地員工、客戶和持份者再次親身交流。而隨着香港疫情趨緩，社會進一步開放復常，他期望更多盛事和活動在港舉行。

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記者：鄭日棱