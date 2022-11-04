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【投資峰會】擬明年再辦國際金融領袖投資峰會 金管局：展示國際金融界對香港的堅定信心

環球政經 17:05 2022/11/04

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國際金融領袖投資峰會於11月3日圓滿結束。金融管理局總裁余偉文表示，有見峰會十分成功，明年適逢金管局成立30周年，該局計劃再度舉辦國際金融領袖投資峰會。

【券商點睇】行業分化反凸顯競爭優勢 理想汽車銷量低開高走【下一頁

【溫股知新】港股市況好奇怪 分散布局全世界

為期3日的「國際金融領袖投資峰會」匯聚逾200名來自全球約120家金融機構的國際和地區負責人，涵蓋銀行、證券、資產管理、主權財富基金、私募股權和風險投資、對沖基金、保險公司等各個金融界別，其中超過40家機構由集團董事長或行政總裁代表出席，峰會上各企業代表就應對全球經濟、金融、科技、地緣政治發展，以及如何把握當中機遇分享他們的觀點和想法。

【青姐話】跌跌跌 仲有乜未跌？

余偉文表示本屆國際和本地金融界對峰會反應熱烈，同時也向全球展示國際金融界對香港的堅定信心，他樂見與會者和訪客藉此機會與他們的本地員工、客戶和持份者再次親身交流。而隨着香港疫情趨緩，社會進一步開放復常，他期望更多盛事和活動在港舉行。

一文看盡中銀香港友邦績後 大行最新評級和目標價【下一頁

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記者：鄭日棱

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香港金融管理局 余偉文 經濟 香港

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