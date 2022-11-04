【板塊追蹤】內地擬取消航班熔斷機制 利好航空股

有外電引述消息指，內地正在制定計劃結束航班熔斷機制，據悉為航空業正常化的第二階段。航空股周五（4日）消息利好下造好，國泰航空（00293）以及內地航空股均有升勢，升幅在4%至7.4%。

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航空股中，國泰航空（00293）收市報7.75元、中國東方航空（00670）2.82元、中國南方航空（01055）4.57元、中國國航（00753）6.35元，分別升幅為4%、4.4%、7.3%及7.4%。

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據悉上述計劃是今年為中國航空業正常化而制定的三個階段計劃的一部分，其中第一階段是增加飛往中國的航班數量，目前正步入第二階段，包括放寬熔斷機制，第三階段為航空交通全面恢復正常，最後兩個階段的實施時間表則尚未明瞭。

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撰文：鄭昊彤