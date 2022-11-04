【解碼｜2022雙11】彭博研究：阿里巴巴「雙11」 GMV或跌1.5%　因受累内地清零政策　京東則有望增8%

▲ 【解碼｜2022雙11】彭博研究：阿里巴巴「雙11」 GMV或跌1.5%、因受累内地清零政策 京東GMV料增長8%

今季內地宏觀逆風依然，市場關注電商節雙11期間零售表現，彭博行業研究發表報告指，受内地清零政策影響及消費情緒疲軟，加上電商競爭加劇，阿里巴巴 （09988） 雙11 商品成交額（GMV）可能錄得下跌至5,320 億元人民幣或更少，低於2021年的5400億元人民幣，成為過去14年以來首次下跌。

報告指，競爭對手京東 （09618） 雙11的GMV可能仍上升8%，但較 6 月時的 618 活動按年增長的10%有所放緩。 報告預計，内地持續實施新冠清零政策的情況下，訂單取消情況可能會創下新高。

料奢侈品帶動京東GMV增長

彭博行業研究預計，雙11期間GMV或跌1.5%，其基礎假設是接下來10日内地持續實施新冠清零政策，購買情緒疲軟及物流中斷情況將持續存在。報告又稱，加上京東和抖音等競爭對手電商競爭加劇，也不利阿里雙11GMV表現。

報告預計，京東通過擴大品牌和商品供應，今年GMV或按年提高 8%，根據調查，過去12個月，京東平台上增加新品牌和商家數量比阿里巴巴多260%。報告提到，奢侈品佔京東新增品牌和商家的48%以上，可能導致該品類實現了強勁的 GMV 增長。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：

【2022雙11】阿里巴巴：天貓雙11首波售賣期啟動 102品牌首小時成交即破億

【2022雙11】阿里巴巴：用戶忠誠度將為未來最具確定性的增長來源

記者：李哲毅