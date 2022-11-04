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【iM話理知】息魔來襲樓價尋底 業主上車客求生術

iMTV＋ 19:30 2022/11/04

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00:30 加息情況
12:00 上車業主如何面對
16:10 高成數按揭的影響
18:50 美國息口走勢
22:25 未來按息升至3.5厘?
25:25 樓市回落
29:45 未來新盤開價看法
32:45 失業率上升貸款拖欠比率上升?
36:50 負資產數字
45:00 Q&A

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