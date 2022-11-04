  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【TikTok歐洲用戶】部分中國員工有權遙距存取數據　TikTok歐洲政策主任：職責所需

科技 16:30 2022/11/04

分享：

分享：

TikTok日前在歐洲更新的私隱政策更確認，包括中國在內的數名海外國家員工，均有權限可取得TikTok用戶數據，以改善產品運作。

字節跳動旗下社交平台、抖音海外版TikTok的私隱安全疑雲重重，引各國政府疑慮。TikTok日前在歐洲更新的私隱政策更確認，包括中國在內的數名海外國家員工，均有權限可取得TikTok用戶數據，以改善產品運作。

據外電引述TikTok最新私隱政策內容指出，TikTok為確保使用體驗的一致性、娛樂性和安全，能遙距取得歐洲用戶數據的海外TikTok員工包括：中國、巴西、加拿大、以色列、美國和新加坡。

【TikTok爭議】被指追蹤特定美國公民　TikTok：無收集精確GPS位置

【黑客攻擊】黑客誘騙Dropbox員工　入侵130個GitHub儲存庫

TikTok歐洲政策主任Elaine Fox在一份聲明中表示，此舉是基於「職責所需」，並會在一系列強化安全管控、受歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）認可等的方式下進行。該企亦有努力限制可存取歐洲用戶數據的員工數量，盡量減少歐洲地區的數據外流，並將歐洲用戶數據儲存在本地。

TikTok CEO周受資今年7月　承認存取美國用戶數據

此外，早在今年7月，美國聯邦通信委員會一名共和黨籍成員亦曾控訴TikTok，涉收集大量美國用戶的敏感數據，並且讓位於北京的母公司「字節跳動」員工可存取。面對相關爭議，TikTok行政總裁周受資亦主動致函九名共和黨參議員承認問題，並指正與甲骨文合作開發一個數據保安系統，將限制中國員工存取美國用戶數據。

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
今日
【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分
今日
【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分
【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備
今日
【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備
【嘲諷蘋果】三星新廣告嘲諷蘋果？　籲圍牆下果迷轉用摺機
今日
【嘲諷蘋果】三星新廣告嘲諷蘋果？　籲圍牆下果迷轉用摺機

你可能感興趣

【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
今日 15:20
【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分
今日 11:00
【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分
【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備
今日 12:15
【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備
社交平台 網絡保安 手機Apps 科技產品 字節跳動 抖音 中國 歐洲 歐盟 英國

下一篇文章

【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款