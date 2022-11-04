【TikTok歐洲用戶】部分中國員工有權遙距存取數據　TikTok歐洲政策主任：職責所需

▲ TikTok日前在歐洲更新的私隱政策更確認，包括中國在內的數名海外國家員工，均有權限可取得TikTok用戶數據，以改善產品運作。

字節跳動旗下社交平台、抖音海外版TikTok的私隱安全疑雲重重，引各國政府疑慮。TikTok日前在歐洲更新的私隱政策更確認，包括中國在內的數名海外國家員工，均有權限可取得TikTok用戶數據，以改善產品運作。

據外電引述TikTok最新私隱政策內容指出，TikTok為確保使用體驗的一致性、娛樂性和安全，能遙距取得歐洲用戶數據的海外TikTok員工包括：中國、巴西、加拿大、以色列、美國和新加坡。

【TikTok爭議】被指追蹤特定美國公民 TikTok：無收集精確GPS位置

【黑客攻擊】黑客誘騙Dropbox員工 入侵130個GitHub儲存庫

TikTok歐洲政策主任Elaine Fox在一份聲明中表示，此舉是基於「職責所需」，並會在一系列強化安全管控、受歐盟《通用數據保護條例》（GDPR）認可等的方式下進行。該企亦有努力限制可存取歐洲用戶數據的員工數量，盡量減少歐洲地區的數據外流，並將歐洲用戶數據儲存在本地。

TikTok CEO周受資今年7月 承認存取美國用戶數據

此外，早在今年7月，美國聯邦通信委員會一名共和黨籍成員亦曾控訴TikTok，涉收集大量美國用戶的敏感數據，並且讓位於北京的母公司「字節跳動」員工可存取。面對相關爭議，TikTok行政總裁周受資亦主動致函九名共和黨參議員承認問題，並指正與甲骨文合作開發一個數據保安系統，將限制中國員工存取美國用戶數據。

責任編輯：張寶燕