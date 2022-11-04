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【HSBC滙豐】平保：滙豐有必要裁員及調撥更多資源至亞洲　才能落實「重返亞洲」戰略（第二版新增滙豐回應）

股市 17:20 2022/11/04

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【HSBC滙豐】平保：滙豐有必要進行裁員及將更多資源調撥至亞洲　才能落實「重返亞洲」戰略

HSBC滙豐 （00005） 大股東平保 （02318） 傳要求滙豐研究分拆，平安資產管理董事長黃勇向本報表示，近年滙豐在多項市場排名及營業指標等均遜於同業，滙豐有必要進行包括裁員等更進取的削減成本方案，並將更多資源調撥至亞洲，才能真正落實「重返亞洲」戰略。

滙豐有形股本回報率（RoTE）落後於同業

滙豐早前反對分拆亞洲業務的建議，指分拆過程複雜，而且產生巨額成本。黃勇指，滙豐有形股本回報率（RoTE）過去5年平均為7%，落後於同業，去年回報僅8.3%，亦遠低於同業平均的12.3%。

「滙豐應更積極削減成本，包括裁員及減省資訊科技等營運成本，並降低總部經營開支，因滙豐的成本收入比，較同業高13個百分點。」黃勇稱，滙豐進一步削減成本是迫在眉睫的事，因開支遠高於競爭對手。

平保：滙豐高層缺乏亞洲工作經驗

黃勇又指，雖然滙豐近兩季業績有改善，但加息周期只屬階段性，只能改善短期業績，但平保更關注滙豐的經營策略，是否能帶來長期價值增長。

滙豐於2020年提出「重返亞洲」戰略，但黃勇認為，過去2至3年沒有看到有任何實質性行動或成果，呼籲滙豐將更多資源轉移到亞洲，而即使滙豐去年將4位資深銀行家調往香港，但當中3位在亞洲只有1年甚至更少的工作經驗，滙豐應採取更多具體措施，才能鞏固其在亞洲市場的地位，並要在全球金融模式及地緣政治風險之間取得平衡。

滙豐：朝明年以後ROTE達最少12%目標爭取階段成果

滙豐發言人回覆本報查詢時表示，在上月底公布第三季業績時已提到，今年首9個月扣除重大事項的有形股本回報（return on tangible equity）錄得雙位數，加上滙豐透過提升集團整體效率，嚴格控制成本，目前該行正朝着之前所公布的財務目標，努力爭取階段性成果，包括由2023年以後有形股本回報達到最少12%。

（第二版：新增滙豐回應）

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港股 分拆 加息 香港 亞洲市場 滙豐控股（00005） 中國平安（02318） 裁員 銀行 金融

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