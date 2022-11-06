【醫療科技】新型「智能洗手間」結合AI　及時準確偵測意外發生

▲ 當有人跌倒會即時發出長時間警報，有助管理人員提供及時救援，把握15分鐘黃金搶救時間。（Jibpool）

鑑於私隱問題，公眾洗手間不能裝置鏡頭一類監控系統，一旦有市民在使用洗手間時發生意外，例如因地滑跌倒受傷或突然暈倒，就很容易失救而導致嚴重後果。智能洗手間製造商Jibpool推出「Smart Toilet 2.0」，搭載AI智能體感偵測器，可及時準確偵測意外發生。

【AI製圖】OpenAI向企業開放AI製圖功能 按圖片生成數量收費

坊間大部分的智能洗手間，都會設置動態感應器（Motion Sensor），當使用者在廁格内10分鐘沒有動靜時，就會自動發出警報通知。但動態感應器只適用於「殘厠」一類密封環境，如在一般洗手間及廁格安裝，就時有誤鳴的情況發生，因此效果並不理想。

【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具 服務範圍覆蓋20個國家

為加強警報系統的功能，Jibpool的新型「智能洗手間」採用AI智能體感偵測器，能偵測空間內使用者的現場肢體動作（地臥/坐立姿態）、速度參數、呼吸頻率、心跳頻率等狀態，透過AI更準確地識別有否意外發生。當有人跌倒會即時發出長時間警報，有助管理人員提供及時救援，把握15分鐘黃金搶救時間。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢