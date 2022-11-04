【板塊追蹤】國家能源局：將投更多金融資源向可再生能源 光伏股造好

國家能源局近日公開關於十三屆全國人大五次會議第7080號建議答覆的文章摘要，表示將更多金融資源投向風電、光伏發電等可再生能源領域。光伏股周五（4日）與大市同造好向上，收市升幅在5.3%至10%。

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光伏相關股中，信義光能（00968）收市報8.81元、福萊特玻璃（06865）23.05元、協鑫科技（03800）2.23元，分別錄得5.3%、5.7%、6.2%的升幅，水發興業能源（00750）更升一成，收市報0.77元。

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其中當局提及需根據發展需要合理建設先進煤電、優化存量煤電機組結構、以及大力實施煤電「三改聯動」。摘要中亦指要推動供電煤耗在300克標準煤每千瓦時以上的煤電機組節能降碳改造、大型風電光伏基地配套煤電靈活性改造、「三北」地區和工業園區供熱改造，提升煤電機組清潔高效水平和促進新能源大規模發展。

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撰文：鄭昊彤