英倫銀行指英陷最長經濟衰退 Elliott：惡性通脹恐令全球崩潰

英倫銀行周四（3日）加息0.75厘，創33年以來最大加幅，更警告英國正陷入有紀錄以來最長的經濟衰退，到2025年失業率恐翻倍。對沖基金巨頭Elliott Management也警告全球正步向惡性通脹，並可能會導致全球社會崩潰。

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英倫銀行警告，英國將面臨極具挑戰性、有紀錄以來最長的經濟衰退，料會持續兩年。失業率現時跌至50年來最低水平的3.5%，該行預計到了2025年，失業率將升至近 6.5%幾乎翻倍。

該行強調今次非英國最嚴重的一次衰退，但將為自20年代有紀錄以來持續時間最長的一次。

英倫銀行早前預計英國今年底會陷入衰退，而且情況會持續至明年底。不過該行目前認為，英國經濟提前於今年夏天進入具挑戰性的低迷期，情況將貫穿明年及2024年上半年，甚至會持續至2025年大選年。

該行認為加息可有效提高借貸成本，並壓抑民眾的消費意欲，從而緩解現行通脹壓力。

行長貝利（Andrew Bailey）形容英國家庭的前路艱難，但強調該行必須採取有力行動，否則未來經濟狀況只會更差。

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另外，Elliott去信投資者警告，全球正走向二次世界大戰以來最嚴重的金融危機。機構相信全球經濟處於極具挑戰性的狀況，可能會導致惡性通脹。

Elliott敦促投資者，不要以為曾經歷1987年「黑色星期一」、90年代中期的互聯網泡沫及2008年金融海嘯等危機，自詡見慣股市風浪就可掉以輕心。

該機構警告超低息的環境將步向終結，全球正在走向惡性通脹，這一點或導致全球社會崩潰和國際衝突。

Elliott估計市場仍有下跌空間，更推算股市下跌超過50%將是正常情況，不過無法推測何時會發生上述情況。

機構更批評各國央行未有誠實面對經濟危機的成因，指官員將高通脹成因歸咎於新冠疫情造成的供應鏈中斷，忽略了他們在疫情高峰期實施寬鬆貨幣政策。

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責任編輯：鄭錦玲