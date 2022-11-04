連方I折實每呎1.9萬出擊 細開放式買家可享家具優惠

萬科香港旗下長沙灣連方I，今公布首張價單，涉50伙，提供開放式至2房戶型，實用面積232至401平方呎，提供最高16%折扣優惠，折實416萬元起，折實平均呎價約19,188元。

萬科香港執行董事兼副總經理周銘禧形容首批屬「南昌東起動價」，較原先理想價稍有折讓，參考其他九龍核心區及一手市場成交，不排除加推單位會逐步提價。首張價單提供4種付款計畫，其中涵蓋120天及建築期付款兩個成交期，而發展商特意為開放式A單位的買家提供家具優惠，可以5.8萬元購入特色設計家具，以上下分隔單位空間，善用3.5米的樓底優勢。

項目將於今日下午正式對公眾開放，周末開始收票，望能也本月上旬展開首輪銷售。首批提供19伙開放式、23伙一房及8伙兩房戶，折實價416萬元至782萬元，折實呎價17,454至20,868元。

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