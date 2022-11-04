共和黨控拜登用兩部門作政治工具 將釋出過千頁文件

美國總統拜登上任後，國會針對前總統特朗普及國會山莊暴動的調查隨即展開。美國眾議院一批共和黨議員即將公布過千頁調查報告文件，指控拜登政府利用聯邦調查局（FBI）及司法部作為政治工具。

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美國媒體報稱，司法委員會的共和黨人會在周五（4日）公開過千頁的調查報告，詳細列明拜登（Joe Biden）如何政治上影響FBI及司法部。

報告引述爆料人士聲稱，FBI局長雷伊（Christopher Wray）已「極為腐敗」，「維持有系統的不負責任文化」（systemic culture of unaccountability），並形容FBI充斥「貪污﹑操控及濫用權力」（corruption, manipulation, and abuse）。

爆料人士指雷伊及司法部長加蘭（Merrick Garland）把政治帶入FBI，現時FBI已經失去功用。報告指FBI利用局內執法人員作為武器，對付半數美國民眾，批評FBI不再為法律服務，亦不保護美國大眾。

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共和黨人提出5大例子，證明拜登政府政治化聯邦部門，包括人手加大美國本土暴力極端主義的數據﹑調查與校董會會面的家長﹑利用外國情報機構監控美國人民，包括特朗普（Donald Trump）2016年競選團隊成員﹑開除不同意左翼或「覺醒」思想的聯邦人員，以及優先調查政治案件而非刑事案件。

美國新聞網站Axios指出，共和黨是次行動預告，一旦在中期選舉後重新控制眾議院，將會針對拜登政府政治化聯邦部門的行動展開調查。

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責任編輯：吳漢培