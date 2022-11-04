【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶

▲ 研究公司Bot Sentinel推算，10月27日至11月1日有超過87.7萬人停用Twitter帳號，他們主要因不滿Elon Musk收購Twitter，因此停用帳號表達不滿。

有科技狂人之稱的Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）在今年10月底敲定，以440億美元（約3,454億港元）收購Twitter，針對Twitter的改革計劃亦隨即啟動。Elon Musk入主Twitter以來，更不斷傳出有全球裁員的消息，據外電最新報道，Twitter內部流傳的電郵顯示，Elon Musk會在美國時間今（4日）早開始裁員大規模裁員，受影響員工已接獲通知不用返回辦公室。近日有研究公司更表示，Twitter已流失逾87萬名用戶。

據研究公司Bot Sentinel披露的數據顯示，自Elon Musk敲定入主Twitter當日（即10月27日）開始，至11月1日短短數日之內，已有超過87.7萬名用戶停用了他們的Twitter帳號，另有近50萬個帳號被暫停，比平日數字多達兩倍。

研究公司監察逾3百萬帳戶 按比例推算

該公司專門透過機器學習和人工智能（AI），每日分析超過310萬個Twitter帳戶並追蹤Twitter上的不實行為，是次推算的數字是將其分析的用戶數據，按比例應用在Twitter用戶總數後得出。該企指，Twitter目前擁有約2.37億個活躍用戶。

由10月27日至11月1日期間，該企發現其監察的Twitter用戶中，有11,535人停用賬號；另由於Twitter刪除不活躍、不真實或違反網站規則，有6,824人的帳戶遭暫停。

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停用帳戶表達不滿 「如何刪除Twitter」搜尋數增5倍

Bot Sentinel創辦人Christopher Bouzy認為，用戶主要因不滿Elon Musk收購Twitter，因此停用帳號抗議，表達不滿。此外，他又指目前尚未清楚被Twitter暫停帳號的人當中，有多少是被認為是不真實的帳號（即機械人），而非違反平台言論規則。

據安全研究中心VPN Overview發現，在過去一周，由10月24日至10月31日期間，在全球範圍內，「如何刪除Twitter」的搜尋數量激增5倍。

責任編輯：張寶燕