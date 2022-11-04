  • 23°C
香港時間 : 20221104日 (週五) 15:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Twitter易主】Elon Musk上場　Twitter流失逾87萬用戶

科技 15:20 2022/11/04

分享：

分享：

研究公司Bot Sentinel推算，10月27日至11月1日有超過87.7萬人停用Twitter帳號，他們主要因不滿Elon Musk收購Twitter，因此停用帳號表達不滿。

有科技狂人之稱的Tesla創辦人Elon Musk（馬斯克）在今年10月底敲定，以440億美元（約3,454億港元）收購Twitter，針對Twitter的改革計劃亦隨即啟動。Elon Musk入主Twitter以來，更不斷傳出有全球裁員的消息，據外電最新報道，Twitter內部流傳的電郵顯示，Elon Musk會在美國時間今（4日）早開始裁員大規模裁員，受影響員工已接獲通知不用返回辦公室。近日有研究公司更表示，Twitter已流失逾87萬名用戶。

據研究公司Bot Sentinel披露的數據顯示，自Elon Musk敲定入主Twitter當日（即10月27日）開始，至11月1日短短數日之內，已有超過87.7萬名用戶停用了他們的Twitter帳號，另有近50萬個帳號被暫停，比平日數字多達兩倍。

研究公司監察逾3百萬帳戶　按比例推算

該公司專門透過機器學習和人工智能（AI），每日分析超過310萬個Twitter帳戶並追蹤Twitter上的不實行為，是次推算的數字是將其分析的用戶數據，按比例應用在Twitter用戶總數後得出。該企指，Twitter目前擁有約2.37億個活躍用戶。

由10月27日至11月1日期間，該企發現其監察的Twitter用戶中，有11,535人停用賬號；另由於Twitter刪除不活躍、不真實或違反網站規則，有6,824人的帳戶遭暫停。

【Elon Musk Twitter改革】Twitter Blue收費驗證　衍生網絡安全問題

【Twitter改革】馬斯克攜Tesla員工進駐Twitter　進行社交網絡代碼審查

停用帳戶表達不滿　「如何刪除Twitter」搜尋數增5倍

Bot Sentinel創辦人Christopher Bouzy認為，用戶主要因不滿Elon Musk收購Twitter，因此停用帳號抗議，表達不滿。此外，他又指目前尚未清楚被Twitter暫停帳號的人當中，有多少是被認為是不真實的帳號（即機械人），而非違反平台言論規則。

據安全研究中心VPN Overview發現，在過去一周，由10月24日至10月31日期間，在全球範圍內，「如何刪除Twitter」的搜尋數量激增5倍。

責任編輯：張寶燕

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【嘲諷蘋果】三星新廣告嘲諷蘋果？　籲圍牆下果迷轉用摺機
今日
【嘲諷蘋果】三星新廣告嘲諷蘋果？　籲圍牆下果迷轉用摺機
【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分
今日
【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分
【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備
今日
【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備
【AI製圖】OpenAI向企業開放AI製圖功能　按圖片生成數量收費
今日
【AI製圖】OpenAI向企業開放AI製圖功能　按圖片生成數量收費

你可能感興趣

【嘲諷蘋果】三星新廣告嘲諷蘋果？　籲圍牆下果迷轉用摺機
今日 13:00
【嘲諷蘋果】三星新廣告嘲諷蘋果？　籲圍牆下果迷轉用摺機
【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分
今日 11:00
【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分
【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備
今日 12:15
【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備
裁員 人工智能 社交平台 收購 馬斯克 Twitter 機器學習 機械人 美國

下一篇文章

【AI製圖】OpenAI向企業開放AI製圖功能　按圖片生成數量收費
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
【智能家居】蘋果上架智能門鎖「Level Lock+」　可用iPhone或Apple Watch解鎖
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【創新應用】美國聯合航空藉iPhone、iPad　助乘客減1300萬分鐘延誤時間
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【捲軸屏電腦】三星展示「捲軸屏電腦」原型機　屏幕可由13吋拉伸至17吋
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【元宇宙】Google收購AI虛擬分身初創Alter　抗衡Facebook及TikTok
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【收購炒人】Elon Musk完成收購Twitter　傳怒炒管理層
【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
【科技一周回顧】WhatsApp周二突死機　Apple Music、Apple TV+月費上調
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款