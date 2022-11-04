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【假日好去處】《海賊王One Piece》展覽本月開鑼 設16大主題區及12位角色大型雕塑打卡位 玩AR手機及實體遊戲贏取限量禮品

理財智慧 16:29 2022/11/04

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風靡全球的《海賊王ONE PIECE》漫畫連載至今已超過25年，動畫亦已播映過1,000話，熱血冒險故事受各地粉絲多年來熱烈追捧。由本地展覽策劃團隊Incubase Studio創作的《大海賊時代！亞洲巡迴展》於2022年開始作亞洲巡迴展出，香港作為亞洲首站，特展將於11月24日起登場。香港粉絲可先睹為快，親身感受震撼又難忘的海賊歷險。香港的《海賊王ONE PIECE》動畫特展獲日本東映動畫授權，由本地創作團隊製作，讓大家重溫歡笑與淚水交織的冒險。

【溫股知新】港股市況好奇怪   分散布局全世界

有別於漫畫、動畫的平面形式，「FWD 富衛保險呈獻：One Piece海賊王《大海賊時代！亞洲巡迴展》」將為參觀者帶來超高互動性及參與感的沉浸式體驗。展覽設有16個主題專區，配合特製光影聲效重現多個著名場面，讓參觀者如置身於《海賊王ONE PIECE》經典劇情之中。場內設有8個AR手機及實體遊戲關卡，參觀者可挑戰遊戲以累積懸賞分數，贏取限量禮品。附近亦有期間限定店，售賣多款《海賊王》獨家主題精品，粉絲們絕對不容錯過！

對於是次巡迴展，東映動畫製作人柴田宏明先生表示：「2019年前，在中國內地和香港都有很多《ONE PIECE》活動，但後來因為新冠肺炎肆虐而大幅減少。今次終於能夠再次舉辦對外開放的活動，我覺得非常高興。目前《ONE PIECE》原著和動畫同時邁向最終章，令人很興奮，我希望大家能透過今次展覽重新體驗《ONE PIECE》到目前為止的故事內容，為即將出現的《ONE PIECE》最大高潮位做好準備，並好好欣賞它。」

今次特展將會是亞洲區首站，會由《海賊王ONE PIECE》故事開初到最新章節，完整呈現草帽小子一伙的冒險世界。特展一共劃分成16個展區，神級還原經典篇章及場景，包括：「空島沉浸體驗」、「再見前進號」、火拳艾斯被囚禁的「海底大監獄」、瑪林科特「頂峰戰爭」、與四皇之一大媽海盜團對決的「圓蛋糕島」，以及與「百獸」怪童激戰的最新篇章「和之國」篇，都將會一一重現。配合生動逼真的視覺效果、氣勢磅礡的音樂，令人猶如置身於故事中的像真場景，觀眾可以與一眾草帽小子一伙成員體驗在「偉大航道」上的種種熱血、感人及刺激的冒險故事。

今次將展出多個全球首展的大型雕塑，包括一個由12個角色組成、重現大戰場面的巨型雕塑，充滿令人著迷的精緻細節。本港的粉絲可以率先近距離欣賞，並在社交媒體上載合照，吸引世界各地《ONE PIECE》迷的羨慕目光。

    點擊圖片放大
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Incubase Studio特意為今次特展設計了一個手機應用程式。參觀者進入會場前須先下載手機app，到達相應專區掃描遊戲QR Code，即可挑戰懸賞遊戲。場內一共有4個AR手機及4個實體遊戲主題專區，參加者能夠以互動形式體驗冒險之旅並累積懸賞積分，例如第5展區的「草帽小子一伙 - 動感回顧！」邀請參觀者模仿草帽小子一伙的經典動作，形神俱備者可得到更高分數；AR手機遊戲第10展區「魚人島保衛戰」、11展區「格鬥競技場爭霸戰」、13展區「決戰鏡世界」及14展區「勇闖和之國」考驗參加者的專注與靈敏度；第15展區「和之國花都嘉年華遊戲」則是實體遊戲，考驗參觀者的技巧與身手。累積指定懸賞積分，即可贏取限量禮品。

由11月17日至明年1月31日，位於展覽區的旁邊將設有《ONE PIECE海賊王》期間限定店，發售超過100款主題精品，其中包括今次特展獨家發售的紀念品。此外，香港人氣男子組合MIRROR成員Anson Kong江熚生個人自創品牌KYUBI，亦會推出「KYUBI x ONE PIECE」系列商品，於期間限定店獨家發售。

展覽詳情：

日期：2022年11月24日至2023年1月21日

地點：九龍尖沙咀彌敦道63號 iSQUARE國際廣場4樓

時間：星期一至四：12:30pm至9pm、星期五：12:30pm至10pm、星期六、日及公眾假期：10:30am至10pm

購票網站：https://hk.trip.com/w/onepiecehk

票價：

  特惠票（12歲以下小童） 成人
早鳥優惠（11月16日前購票） 158元 228元
原價 178元 258元

【青姐話】跌跌跌   仲有乜未跌？

 

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責任編輯：嚴浩文

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