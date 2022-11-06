【醫療科技】港企研「藍芽網關智能定位」系統　解決醫療儀器「失蹤」問題

▲ 本地初創企業「隨賞科技」（Compathnion Technology Limited）針對醫院醫療器材管理的痛點，開發了「藍芽網關智能定位」系統，為醫療界提供便捷的物件追蹤智能方案。（隨賞科技）

醫院雖然有行政運作指引，要求所有醫療儀器使用後須放回指定位置，但由於醫院日常運作繁忙，加上人手不足，容易出現「未能及時找到」、「不知放了在哪」的情況。有本地企業研發了「藍芽網關智能定位」系統，協助讓醫護人員隨時掌握所需醫療儀器的所在位置。

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本地初創企業「隨賞科技」（Compathnion Technology Limited）針對醫院醫療器材管理的痛點，開發了「藍芽網關智能定位」系統，為醫療界提供便捷的物件追蹤智能方案。

「藍芽網關智能定位」系統的配件包括：用於安裝在物件上的藍芽工作卡、負責發射訊號的Beacon，以及用於收集藍芽工作卡數據，從而追蹤物件位置的USB Gateway等。

醫療儀器 只需貼藍芽工作卡

Compathnion創辦人陳智銓表示，只需在醫院各病房及儲物室的USB插頭插上USB Gateway，就可建構成一個室內定位網絡。然後，於不同醫療儀器貼上藍芽工作卡，系統即可接收Beacon所發出的頻率，實時追蹤不同儀器的位置，大大減少尋找儀器的時間，增加醫療工作的效率。

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適用於學校及辦公室

陳智銓指出，坊間雖然有可以做到精準追蹤物件的解決方案，例如UWB超寬頻定位，但其安裝成本非常高昂，而且用電量亦高。再者UWB需要充電，要將它安裝在某些物件上並不可行。

相反地，「藍芽網關智能定位」系統的成本低廉且省電，安裝亦非常簡單，不但可以符合醫院儀器的需要，在其他機構環境如學校、實驗室、辦公室等，同樣可加以應用。

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責任編輯：陳卓賢