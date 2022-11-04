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【甜品商機】港式甜品楊枝甘露在台引起風潮　台企搶推相關產品

商業 14:53 2022/11/04

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港式甜品「楊枝甘露」近期在台灣引起風潮，各大品牌均推出楊枝甘露產品搶佔商機。（麻古茶坊facebook圖片）

港式甜品「楊枝甘露」近期在台灣引起風潮，各大品牌均推出楊枝甘露產品搶佔商機，有研究發現，最受消費者歡迎的產品為手搖飲品。

【無懼通脹】通脹無礙星巴克銷售　為何顧客反而加碼消費？

台灣i-Buzz網路口碑研究中心整理數據發現，每逢夏季時，楊枝甘露的討論聲量都會攀高，品牌經常以夏日限定作號招，去吸引消費者。i-Buzz將市面上楊枝甘露產品區分成「手搖飲品、包裝飲品／甜品、餐廳甜品、冰品、創意甜點」這5類，並分析哪些類型的產品為楊枝甘露創造最多商機。

搭上健康商機順風車

研究提到，各家手搖飲品品牌如「CoCo」「萬波」等，一到夏季就會開賣限定的楊枝甘露手搖飲；港式餐飲品牌「添好運」也與冰品老字號「小美」聯名推出楊枝甘露雪糕。

品牌亦相當注重健康的消費者，例如CoCo就有售賣3種版本的楊枝甘露手搖飲品：「纖細版楊枝甘露」、「輕盈Light版楊枝甘露」及「胖胖椰奶版楊枝甘露」，而「纖細版」和「Light版」以熱量較低的乳酪取代椰奶，滿足擔心熱量太高的客群需求，還能搭上健康商機的順風車。

手搖飲品討論佔比最高

i-Buzz以消費者的討論聲量佔比觀察楊枝甘露5大類型產品：手搖飲品、包裝飲品/甜品、餐廳甜品、冰品、創意甜點的受歡迎程度。掀起熱潮的手搖飲品聲量佔比將近整體的一半（42.28%）；在超商、大賣場能用划算價格購入的包裝飲品／甜品則佔27.21%；餐廳推出的甜品佔比為13.93%。

雪條也深受消費者愛戴

因應炎熱夏季變身成冰棒、冰沙等冰品形式的佔比為12.72%，除了添好運與小美聯名冰淇淋外，阿奇儂的楊枝甘露雪條也深受消費者愛戴；以楊枝甘露作為口味的創意甜點如萬波的「波士頓派」、PABLO的芝士撻、全聯的楊枝甘露蛋糕等則是佔3.86%。

此外，還有品牌推出創新的「楊枝芋露」，是一款將楊枝甘露內的葡萄柚換成芋頭及芋圓的獨創飲品，成功吸引大量芋頭愛好者。

不過該機構亦提醒，品牌結合自家特色的創新飲品成了新商機，惟仍須考量大眾的接受度，以免造成評價兩極化。

【放寬防疫】堂食時間不再受限　食肆嘆延長營業成本高、回報低

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責任編輯：李智美

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