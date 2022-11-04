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貝索斯遭前管家起訴 指控被歧視 工作環境惡劣

環球社會熱點 14:18 2022/11/04

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曾長年雄霸全球首富位置的美國企業亞馬遜創辦人貝索斯，日前被一名前管家起訴，指控在工作期間曾遭歧視，並指貝索斯提供的工作環境「不安全及有損健康」。貝索斯代表律師表明，前管家的指控缺乏理據。

貝索斯前妻新婚不足兩年又離婚 男方刪走捐身家承諾 【下一頁】

韋達（Mercedes Wedaa）周二（1日）入稟美國西雅圖法院，控告貝索斯（Jeff Bezos）及物業管理公司，指控在2019年為貝索斯擔任西雅圖住宅管家期間，在工作時曾被人歧視及承受「不安全及有損健康」工作環境。

起訴書提出，韋達與其他清潔人員每日工作10至14小時，而且沒有足夠的用膳及休息時間。韋達更指大宅內沒有指定休息空間，亦缺乏方便工人使用的廁所，導致他們需要經窗戶爬入洗衣房，才有可使用的洗手間。

貝索斯前妻熱心行善捐4.3億豪宅 累計捐款936億 【下一頁】

韋達提出，因不友善的工作環境，她與其他清潔工出現泌尿道感染症狀。同時，清潔員工亦被禁止進入貝索斯及家人所在的區域，除非入內打掃。韋達亦控訴物業管理公司的白人員工不友善對待自己及其他拉丁美裔員工，而他們則一直尊重及有禮相待。韋達聲稱，她在投訴後被解僱。

貝索斯及其他被告的代表律師Harry Korrell表示，韋達被炒是因為工作表現。Korrell稱已調查韋達的指控，認為缺乏理據，並指對方年薪高達6位數美金，而且內部有多個廁所及休息室供清潔工使用。

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責任編輯：吳漢培

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