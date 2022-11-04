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馬斯克入主Twitter 前女友Amber Heard帳戶離奇消失

環球社會熱點 15:00 2022/11/04

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全球首富馬斯克曾與美國女演員Amber Heard交往一段時間，更一度捲入女方與前夫尊尼狄普的誹謗案。馬斯克收購社交平台Twitter後，網民發現Amber Heard的Twitter帳戶離奇消失。

Kanye West粉絲發起眾籌78億 助偶像重登超級富豪寶座 【下一頁】

馬斯克（Elon Musk）上周宣布以440億美元（約3,432億港元）收購Twitter後，美國知名電視製作人Shonda Rhimes及演員Shonda Rhimes等大量名人，隨即宣布棄用Twitter。

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Amber Heard多年來一直使用@realamberheard這個Twitter帳戶，但周四（3日）卻被網民發現帳戶離奇消失，頁面顯示「這個帳戶不存在」的字句。

Amber Heard今年較早時於誹謗案敗訴後淡出影壇，對上一次於另一社交平台Instagram更新帖文已是6月初。

巴西超模已簽婚前協議 與美足球星前夫分逾50億身家 【下一頁】

馬斯克早於2016年5月證實與Amber Heard的戀情，但兩人於翌年8月正式分手。

馬斯克曾向外界透露，兩人當初是友好分開。不過Amber Heard的Twitter帳戶突然消失，再度引起外界猜測兩人關係會否有變。不過雙方的發言人都未有評論事件。

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責任編輯：鄭錦玲

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