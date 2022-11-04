FIFA主席籲世界盃球隊聚焦足球 促停道德批判卡塔爾

2022年世界盃將在中東國家卡塔爾舉行，但主辦國的人權問題近來成為焦點。國際足協（FIFA）主席恩芬天奴呼籲各支參賽隊伍重新把焦點放在足球上，停止道德批判主辦國，不要把足球與政治及意識形態拉上關係。

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英國天空電視台報稱，FIFA恩芬天奴（Gianni Infantino）及秘書長薩穆拉（Fatma Samoura）去信今屆32隊參賽國家隊，希望各隊可以把世界盃焦點集中在足球。

信中表明，FIFA理解全球各地有不同的政治挑戰及難題，亦明白足球不只是體育項目，但希望各隊不要把足球與所有意識形態或政治衝突拉上關係。

恩芬天奴指出，FIFA尊重所有意見及信仰，不會在道德上「指點」其他國家及地區。恩芬天奴強調，尊重多元性十分重要，表明沒有任何人﹑文化或國家比較優勝。恩芬天奴與薩穆拉亦重申，任何種族﹑背景﹑信仰﹑性別﹑性取向及國籍人士均歡迎參加卡塔爾世界盃。

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卡塔爾世界盃行政總裁Nasser Al Khater早前受訪時亦表明，同性戀者球迷亦歡迎到當地參與世界盃盛事，但亦承認卡塔爾嚴格的性取向法律使眾多球迷卻步。

澳洲國家隊早前發布影片，當中包括將會出戰世界盃在內16名現役或退役球員批評主辦國卡塔爾的人權狀況，表示支持在當地參與世界盃工程的移民工人及「女性同性戀、男性同性戀、雙性戀及跨性別」（統稱LGBT）人士。

烏克蘭近日亦去信FIFA，要求取消伊朗的參賽資格，指控德黑蘭政府向俄羅斯提供武器攻擊烏克蘭。

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責任編輯：吳漢培