【中概股審計】美國PCAOB官員據報提前完成首輪中概股審計　最快周末離開香港

上一篇文章
【投行裁員】摩根士丹利據報計劃裁員約50位投資銀行家 最快本月開始
港股大升874點，重上16000關。據《彭博》引述消息人士透露，美國審計官員提前完成了對中資公司的首輪現場審計工作。為避免從阿里巴巴 （09988）
、百勝中國 （09987）
等數百家公司從美國摘牌，中美進行的審計合作看來取得進展。
消息人士指，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的數十名檢查人員最快這個周末離開香港，早於原來11月中旬的日程。據指，儘管中國監管機構要求刪減特定信息，工作仍取得進展。
消息人士指，委員會可能在未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和記錄保存方面。
PCAOB的發言人在正常上班時間之外沒有回覆電子郵件。中國證監會沒有立即回應尋求評論的請求。
【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！
相關文章：
【解構科技股急升】法巴譚慧敏：科網股之前累積大量空倉+今早一個傳聞 成港股大升藥引
【科指反彈】恒生科指成份股全線向上 「蔚小理」揚14%至24%、快手暫成最大推手
【中概股審計】據報中證監及中國財政部官員來港 協助美方檢查中概股審計底稿
編輯：姚卓然