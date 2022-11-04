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【中概股審計】美國PCAOB官員據報提前完成首輪中概股審計　最快周末離開香港

股市 12:56 2022/11/04

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【中概股審計】美國PCAOB官員據報提前完成首輪中概股審計　最快周末離開香港

港股大升874點，重上16000關。據《彭博》引述消息人士透露，美國審計官員提前完成了對中資公司的首輪現場審計工作。為避免從阿里巴巴 （09988） 、百勝中國 （09987） 等數百家公司從美國摘牌，中美進行的審計合作看來取得進展。

消息人士指，美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）的數十名檢查人員最快這個周末離開香港，早於原來11月中旬的日程。據指，儘管中國監管機構要求刪減特定信息，工作仍取得進展。

消息人士指，委員會可能在未來幾周就關鍵檢查結果提交初步報告，或會指出存在的不足或改善空間，例如在內控和記錄保存方面。

PCAOB的發言人在正常上班時間之外沒有回覆電子郵件。中國證監會沒有立即回應尋求評論的請求。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

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編輯：姚卓然

貿易戰 中國概念股 百勝中國（09987） 阿里巴巴－SW（09988） 港股 中國證監會 證監會

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