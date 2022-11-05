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【美國中期選舉】特朗普最快本月14日 宣布參選總統（第二版）

環球政治 14:00 2022/11/05

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美國下周二（8日）舉行中期選舉，前總統特朗普為共和黨候選人站台時，再次放風暗示會角逐2024年總統大選。有指一旦共和黨於中期選舉勝出，特朗普有意借今次選舉結果為自己造勢，料最快本月14日正式宣布參選總統。

網民瘋傳特朗普「死訊」測試Twitter審查假新聞能力 【下一頁】

外媒引述消息人士指，特朗普（Donald Trump）最快本月14日宣布正式參選2024年美國總統大選。

特朗普周四（3日）前往愛荷華州，為共和黨候選人站台。他向選民表示，他為了保障國家的成功、安全及光榮，「非常、非常、非常有可能」會再參加總統大選，並很快會準備好。

總統拜登（Joe Biden）現時的支持率跌至4成，是美國總統任期中期有紀錄以來最低的支持率。近日民調結果更顯示，共和黨人可能重奪參眾兩院的控制權，屆時將有利特朗普造勢。

英國《電訊報》指，特朗普有望於下周二的中期選舉結果出爐後，於未來幾周内啟動2024年總統大選競選活動。

【美國中期選舉】奧巴馬TikTok講冷笑話拉票 網民：改投共和黨 【下一頁】

該報引述一名特朗普的高級顧問指，特朗普深明在感恩節前宣布競選，可令他比起其他對手佔更大優勢。

不過特朗普早前曾考慮，在中期選舉前就宣布角逐2024年大選。特朗普的顧問指，不少人期待特朗普能製造驚喜，因此特朗普仍有可能於下周一（7日）俄亥俄州舉行的站台活動上，提早宣布參選的消息。

假如特朗普決定提早宣布參選，就會迫使包括佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在内的多名競爭對手，重新評估角逐2024年大選的決定。

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責任編輯：鄭錦玲

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