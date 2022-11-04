【儲稅券】政府下周一上調儲稅券利率至0.3167%　每月每100元可賺得多少利息？

▲ 【儲稅券】政府下周一加儲稅券利率至0.3167% 每月每100元可賺得多少利息？

財經事務及庫務局局長已授權將儲稅券所應付利息的利率調整。由下周一（7日）開始，新的年率將從現時的0.175%更改至0.3167%，即根據新的利率，每月每100元可賺得利息0.0264元。

儲稅券的利息是按照單息計算。利息是由購買當日至使用該券繳稅的日期止，按月計算，不足一個月亦可按比例賺取利息。儲稅券用作繳付稅項，才可計算利息。如將儲稅券的本金值歸還予其持有人，則不會支付利息。

政府指，儲稅券利率會跟隨市場利率走勢而定時作出調整。現時該利率是參照三間發鈔銀行10萬元至49.999元十二個月定期存款的平均利率，每月作出覆檢。新利率將適用於所有在生效日當日或以後購買的儲稅券。儲稅券超過36個完整月份後，便會停止生息。

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編輯：姚卓然