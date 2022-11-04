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【AI製圖】OpenAI向企業開放AI製圖功能　按圖片生成數量收費

科技 14:00 2022/11/04

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DALL-E是OpenAI創建的商業深度學習圖像合成產品，可以根據輸入的文字描述，生成任何藝術風格的新圖像。（法新社）

OpenAI早前與圖片素材平台Shutterstock，利用旗下的DALL-E API，向公眾提供AI圖像合成服務。OpenAI再宣布推出公開測試版的DALL-E API，目標是把該技術提供予更多企業應用。

【AI製圖】Shutterstock夥OpenAI銷售AI生成圖片　稱受影響藝術家將獲補償

DALL-E是OpenAI創建的商業深度學習圖像合成產品，可以根據輸入的文字描述，生成任何藝術風格的新圖像。該API 的一個早期使用案例是微軟的Designer 應用程式，可為Office用戶生成圖像。

OpenAI表示，對DALL-E API 的存取開始時會有速率限制，但不會在客戶如何使用該技術方面進行審查。

【人工智能】Google擴展AI洪水預警工具　服務範圍覆蓋20個國家

OpenAI將按生成圖像的數量向客戶收費，並能在三個分辨率級別中進行選擇：256 x 256的圖像每張0.016美元（約0.13港元）；512 x 512的圖像每張0.018 美元（約0.14港元）；而1024 x 1024的圖像每張0.02 美元（約0.16港元）。

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責任編輯：陳卓賢

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