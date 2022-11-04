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【嘲諷蘋果】三星新廣告嘲諷蘋果？　籲圍牆下果迷轉用摺機

科技 13:00 2022/11/04

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三星新廣告「On The Fence」的內容，疑嘲諷果迷只能遙遙無期地等待蘋果摺機登場，可是三星早已推出摺機，呼籲果迷「轉會」。（Samsung YouTube頻道影片截圖）

Android陣營早已搶先蘋果（Apple）推出摺疊手機多時，惟蘋果官方一直未明言會否推出摺疊手機，近日市傳消息更指要等到最快2025年。作為搶先眾多手機大廠推出摺疊手機並持續稱霸摺機市場的「一哥」三星（Samsung），日前更推出一則新廣告「On The Fence」，疑嘲諷蘋果反應遲鈍。

是次三星新廣告「On The Fence」的內容，疑嘲諷果迷只能遙遙無期地等待蘋果摺機登場，可是三星早已推出摺機，呼籲果迷「轉會」。該廣告中，一位疑為蘋果的智能手機用戶原本身處類似Apple Store的封閉環境之中，但是爬上圍牆後眺望遠方，表示受到牆外的三星摺疊手機所吸引。其後在圍牆內、另一手持疑為iPhone 14 Pro系列暗紫色機款的男子勸籲該用戶留在蘋果時，該用戶則回應：

為什麼？三星手機已經有摺疊跟頂級規格相機，不用再等了。

雖然該位爬上圍牆的用戶到廣告結束時，仍未跳出圍牆，但是廣告結尾就出現「是時候離開圍欄了」及「Galaxy在等候你」的字句。

    點擊圖片放大
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【爭做一哥】南韓電動車電池新計畫　盼2030年前奪一哥地位

【三星手機】三星全球發布「維護模式」功能　維修時可保障用戶個人數據

三星摺疊手機Galaxy Z Fold系列早年搶先眾多Android陣營對手推出，該摺機系列更漸漸成為三星的皇牌機款，近年再推出面向女性主場，更輕巧、採用上下對摺設計的Galaxy Z Flip機款。據市場調查公司Strategy Analytics早前公布的調查報告，三星2022年Q2持續稱霸摺機市場，橫掃74%市佔。

有最強蘋果分析師之稱的郭明錤，早前曾預測摺疊iPhone最快將於2024年推出；及後在今年2月，郭明錤表示，摺疊iPhone預計將在2023年之前發布，並且是Flip的摺疊類型，意味將為類似三星Galaxy Z Flip的上下對摺設計。

責任編輯：張寶燕

iPhone 14系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看本報早前的iPhone 14 Pro Max實測片段，讓大家作個參考：

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