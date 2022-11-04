【無懼通脹】通脹無礙星巴克銷售　為何顧客反而加碼消費？

▲ 星巴克凍飲銷售額佔飲品總生意超過四分之三。（法新社圖片）

通脹升溫，市場擔心消費者為節省開支，購物意欲下降。不過星巴克（Starbucks）最近公布，顧客反而購買更昂貴的飲品，拉高消費金額。

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綜合外電報道，星巴克公布季度業績時，該企財務總監Rachel Ruggeri透露，雖然企業在今年上調價格，但受惠於秋季推廣成功，美國門店人流已回復至疫情前的95%水平。

顧客更常選額外收費項目

由於人流逐漸回升，加上顧客消費增加，星巴克美國的同店銷售亦上升11%；全球銷售額亦增長3.3% 。該企在今年已加價6%，但似乎並沒有影響美國顧客的消費。原因在於凍飲銷售額佔飲品總生意超過四分之三，而顧客在消費時，比以往更常選擇額外收費項目，例如添加糖漿、轉換植物奶等，拉高消費金額。

品牌重塑針對凍飲設備

事實上，星巴克今年9月亦宣布推出品牌重塑計劃，其中一項重點正正是改善製作凍飲的設備。該企希望藉新的凍飲系統，令咖啡師在製作飲品時，不需要再彎腰舀冰、倒牛奶等。以製作星冰樂為例，製作時間由86秒減少至35秒。

同時，星巴克亦有意簡化其冷泡咖啡的製作流程。雖然此業務對該企而言，價值高達12億美元（約94.2億港元），但目前的流程需要20多個小時的釀造，有20多個步驟。而新技術則透過自動研磨及壓榨咖啡豆，可減少15%的浪費。

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責任編輯：葉泳珊

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