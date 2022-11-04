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【公共交通】渣打舉辦「人人發光刷新香港」免費電車日 11月5日請市民免費搭叮叮 為渣打本月一系列活動揭序幕

理財智慧 12:31 2022/11/04

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渣打請市民免費搭叮叮！渣打將於11月5日（星期六）舉辦「人人發光 刷新香港」免費電車日，邀請全港市民於當日無限次乘坐電車遊遍香港島，齊齊享受電車樂。

【溫股知新】港股市況好奇怪   分散布局全世界

渣打表示，全港市民於當日可無限次免費乘坐電車遊遍港島，一家大細齊齊享受電車樂，此外亦特別打造了數架色彩繽紛的電車車身，讓大家打打卡。

「免費電車日」同時亦為渣打11月舉行的一系列「全城Cheer up活動」打開序幕，為市民打打氣，共享快樂時刻，包括11月9日的「免費午餐日」，11月19-20日及25-26日的「免費爆谷日」。

【青姐話】跌跌跌   仲有乜未跌？

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責任編輯：嚴浩文

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