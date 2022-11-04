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【放寬防疫】堂食時間不再受限　食肆嘆延長營業成本高、回報低

商業 11:58 2022/11/04

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飲食業普遍認為，市民重建外出晚飯、宵夜的習慣需時。（林宇翔攝）

本港一系列防疫措施昨起放寬，食肆堂食營業時間限制全面解除，有望令生意逐步恢復。不過業界估計，短期內的刺激作用不明顯，料生意最多升1成。

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自疫情爆發以來，食肆一直面臨眾多的營業限制，當中最打擊生意的是堂食時間限制，尤其是大多餐廳的收入來源亦是晚市。雖然由昨日起，餐廳堂食時間不再受限，但並非每間餐廳也有意延長營業時間。

可額外多做一輪生意

受訪飲食企業、經營「稻城小館」、「牛気」等品牌的「嚐．高美集團」稱，過往晚飯時間因防疫政策而被嚴重壓縮。該集團總經理（採購）黃振權續指，情況導致商場人流亦明顯減少，相信現時全面撤銷堂食時間限制，能鼓勵市民晚上外出用餐。他估計，禁令解除對火鍋幫助較大，本來餐廳大多是做1至1.5輪生意，現時則可以再做多一輪。

黃振權透露，雖然近月晚市訂枱有所增加，但未見因堂食時間全面解禁，而進一步上升。但他相信，措施放寬能使商業區如油尖旺等地的食肆，生意恢復進度可盡量追上住宅區，整體生意有望上漲10%以上。

延長營業成本高於回報

另一經營麻辣火鍋、粥底火鍋等菜式的「享味飲食集團」，其執行董事姚錦光表示，現時無意延長營業時間，維持營業至午夜12時。他解釋，疫下市民已習慣沒有宵夜，加上人工貴、其他雜費亦不便宜，延長營業時間的成本每日高達1,000多元，惟對生意不會有太大幫助。

姚相信市民重建外出晚飯的習慣需時，需要更多節日刺激整個消費市道。「情況一環扣一環，以往零售店銷售員關店後亦會食宵夜，但現時很多店舖10時關門。」他現亦無意縮短顧客用餐時間。

增聘人手難　不敢貿然延長營業

「幸福四季椰子雞」負責人何樂恒估計，堂食時間限制解除的幫助，至年尾會更明顯。市民至少3至6個月才能重建習慣，「現時娛樂場所可以重開，但有不少已結業，店舖要增聘人手亦不容易。」

何透露，疫情前其火鍋店在凌晨2、3時關店，現時則提前至晚上11時，亦不敢貿然延長營業時間。延長營業至少需要額外5名員工，連同其他雜費等，一個月開支增加10萬元。按目前情況，何估計延後關店的幫助不算大，現時市面人流亦未見轉旺，生意亦只及疫情前的一半；冀步入節日旺季，生意可回復至6成水平。

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記者：葉泳珊

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