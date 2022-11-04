【科指反彈】恒生科指成份股全線向上　「蔚小理」揚14%至24%、快手暫成最大推手

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【港股市況】科技股領市、阿里巴巴升12% 恒指半日升874點重上萬六關及20天綫 成交近900億元（不斷更新）
港股今日迎來大反彈，內地科網股走高，30隻科指成份股同步上揚，今早曾升8.5%，午前收報3269.3點，升7.7%，成交額255億元。電動車「蔚小理」升勢凌厲，小鵬汽車 （09868） 漲24.4%，報32.4元、蔚來 （09866） 升17%，報85.9元、理想汽車 （02015） 升13.9%，報72.5元。嗶哩嗶哩 （09626） 現升16.3%，報84.35元。
快手 （01024） 升15%，報41.6元，貢獻科指近27點升幅，成為升市最大推手。京東 （09618） 升12.5%，報171.5元。
阿里巴巴 （09988） 升12%，報70.6元。攜程 （09961） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別升10.2%、9.3%及8.6%。
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編輯：李哲毅
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