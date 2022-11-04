【科指反彈】恒生科指午後升一成　成份股全線向上　「蔚小理」揚18%至28%、阿里暫成最大推手

▲ 【科指反彈】科指成份股全線向上 「蔚小理」揚14%至24%、快手暫成最大推手

港股今日迎來大反彈，內地科網股走高，30隻科指成份股同步上揚，今早曾升8.5%，午後再度走高，升10.6%，報3357點。

電動車「蔚小理」升勢凌厲，小鵬汽車 （09868） 漲7.8%，報33.3元、蔚來 （09866） 升20.7%，報88.6元、理想汽車 （02015） 升19.4%，報76元。

阿里巴巴 （09988） 一度升兩成，現升18%，報74.5元。成為升市最大推手。嗶哩嗶哩 （09626） 現升21.6%，報88.2元。快手 （01024） 升19%，報42.9元。京東 （09618） 升15.8%，報176.6元。

攜程 （09961） 、騰訊 （00700） 及美團 （03690） 分別升13%、10.8%、11.2%。

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編輯：李哲毅

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