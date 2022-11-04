平壤連射80多枚炮彈 美韓警告核武會終結金正恩政權

南韓指控北韓周四（3日）晚連射80多枚炮彈，違反《平壤共同宣言》。美國與南韓防長更警告，北韓如對南韓或其他地區盟友使用核武，都將導致北韓領袖金正恩的政權終結。

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南韓聯合參謀本部周五（4日）指，北韓周四下午在江原道金剛郡一帶，向東部海域發射80多枚炮彈，落在兩韓2018年簽署《平壤共同宣言》時劃定的海上緩衝區内。

北韓周三（2日）也發射了最少25枚導彈，包括使用短程彈道導彈和地對空導彈。北韓同日下午更在江原道高城郡一帶，向東部海域北方界線以北的緩沖水域發射100多枚炮彈。

有指北韓連射多枚炮彈，是為抗議美國與南韓延長原定於周五結束的聯合空演。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與南韓防長李鐘燮周四於美國國防部會晤後，發表聯合聲明。兩人強烈譴責北韓不斷升級軍事行動，包括試射彈道導彈、發射多發火箭和海岸炮。

李鐘燮於聯合記者會上警告，如北韓動用任何核武器針對南韓、日本或其他地區盟友，同盟都會作壓倒性及果斷的反應，導致金正恩的政權終結。

他更表示，美國與南韓將針對北韓所有動用核武的可能情景，制定應對方案。

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奧斯汀就指，美軍不會因應北韓加強侵略，而永久部署額外美軍或航空母艦等軍備到朝鮮半島地區，但會加強於該地區的軍事輪換。

金正恩心腹、北韓勞動黨中央委員會書記朴正天批評，美韓空演具侵略性和挑釁性。他更威脅使用核武，警告美韓如試圖肆無忌憚地使用武裝力量對付北韓，北韓武裝部隊將會果斷使用特殊手段來執行戰略任務。

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責任編輯：鄭錦玲