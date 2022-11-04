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北韓出動逾180架軍機 美韓警告核武會終結金正恩政權（第二版）

環球政治 16:41 2022/11/04

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南韓指控北韓周四（3日）晚連射80多枚炮彈違反《平壤共同宣言》，並於周五（4日）出動超過180架軍機飛行及空對地射擊。美國與南韓防長警告，北韓如對南韓或其他地區盟友使用核武，都將導致北韓領袖金正恩的政權終結。

【烏克蘭戰爭】俄軍暗示撤離赫爾松 烏憂慮有陷阱 【下一頁】

（第二版更新北韓出動逾180架軍機）

南韓聯合參謀本部周五指，軍方於上午11點至下午3點發現超過180架北韓軍機的蹤跡，在戰術行動線TAL以北內陸地區和東西部海域等多地飛行。南韓更聲稱，北韓出動俄製米格和蘇霍伊系列戰機與轟炸機，部分轟炸機更作出空對地射擊。

南韓當局隨後緊急出動F-35A隱形戰機等80多架軍機應對，正參與美韓聯合空演的兩國戰機也按計劃訓練，保持戒備狀態。

韓聯社分析指，平壤當局今次動用疑似舊式戰鬥機作反制，行動十分罕見。

北韓周四下午在江原道金剛郡一帶，向東部海域發射80多枚炮彈，落在兩韓2018年簽署《平壤共同宣言》時劃定的海上緩衝區内。

北韓周三（2日）也發射了最少25枚導彈，包括使用短程彈道導彈和地對空導彈。北韓同日下午更在江原道高城郡一帶，向東部海域北方界線以北的緩沖水域發射100多枚炮彈。

有指北韓連射多枚炮彈，是為抗議美國與南韓延長原定於周五結束的聯合空演。

美國防長奧斯汀（Lloyd Austin）與南韓防長李鐘燮周四於美國國防部會晤後，發表聯合聲明。兩人強烈譴責北韓不斷升級軍事行動，包括試射彈道導彈、發射多發火箭和海岸炮。

李鐘燮於聯合記者會上警告，如北韓動用任何核武器針對南韓、日本或其他地區盟友，同盟都會作壓倒性及果斷的反應，導致金正恩的政權終結。

他更表示，美國與南韓將針對北韓所有動用核武的可能情景，制定應對方案。

【烏克蘭戰爭】俄警告各大擁核國 全球陷全面戰爭邊緣 【下一頁】

奧斯汀就指，美軍不會因應北韓加強侵略，而永久部署額外美軍或航空母艦等軍備到朝鮮半島地區，但會加強於該地區的軍事輪換。

金正恩心腹、北韓勞動黨中央委員會書記朴正天批評，美韓空演具侵略性和挑釁性。他更威脅使用核武，警告美韓如試圖肆無忌憚地使用武裝力量對付北韓，北韓武裝部隊將會果斷使用特殊手段來執行戰略任務。

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責任編輯：鄭錦玲

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