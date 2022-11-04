多間企業暫停在Twitter落廣告 觀察平台發展

社交平台Twitter被全球首富馬斯克收購後，展開多項大規模改革。多間大型企業宣布，暫時停止在Twitter的廣告計劃，持續觀察平台發展再決定是否繼續投放廣告預算。

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美國通用汽車（General Motors）上周率先宣布，叫停在Twitter的付費廣告。大眾汽車（Volkswagen）的奧迪（Audi）與通用磨坊（General Mills）紛紛在周四（3日）宣布，暫停在Twitter投放廣告。輝瑞（Pfizer）亦據報暫停在Twitter投放廣告。

通用磨坊表示，將持續觀察Twitter新發展，評估市場投放。外國媒體指出，不少企業憂慮，馬斯克（Elon Musk）入主後，Twitter的不實資訊與安全保護資源縮減，擔心繼續投放廣告可能影響品牌形象。

叫停Twttier廣告企業

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上周完成收購後，馬斯克承諾不會讓Twitter陷入無監管狀態，暗示仍然會管控平台上的騷擾﹑暴力﹑選舉及新冠肺炎相關的不實資訊。

Twitter收益中約90%來自廣告，但只佔全球2022年電子廣告投放金額的0.9%。電子營銷收入龍頭為Google﹑亞馬遜（Amazon）及Facebook母企Meta，3者合佔約75%。

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責任編輯：吳漢培