【網絡保安】研究揭WiFi安全漏洞　黑客藉無人機追蹤屋內智能設備

▲ 研究人員呼籲應盡快修改WiFi網絡標準，以防止有心人利用WiFi犯罪。（法新社）

WiFi是進行網絡活動的重要工具，智能手機或電腦等設備都具有接收WiFi的功能，允許用戶可隨時隨地上網。但有大學研究發現了一個WiFi安全漏洞，可讓黑客透過無人機追蹤屋內智能設備的位置。

負責該研究項目的滑鐵盧大學（University of Waterloo）電腦工程系教授Ali Abedi 指出，利用WiFi設備的「自動連結反應」（Automatic Contact Responses）特性及測量其反應時間，即使在受密碼保護的網絡上，都能確定3.3呎內設備的位置。意味透過這方法，當有人在屋內持有智能手機等智能產品時，都能追蹤到他們的位置。

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研究人員在無人機上安裝WiFi發射器進行測試，並圍繞屋外範圍飛行及發送Wifi訊號，成功確定每個房間內不同智能設備的位置。Ali Abedi表示黑客只要利用這種方法，就可以檢查屋內監控鏡頭的位置，了解甚麼區域的保安最脆弱，從而更容易入屋進行爆竊。

用作商業調查 監控對手生意狀況

此外，這方法亦可用於商業調查用途，例如透過無人機向酒店不同房間發送WiFi訊號，就能知道有多少房間是使用中，從而監控競爭對手的生意狀況。

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Ali Abedi呼籲應盡快修改WiFi網絡標準，以防止有心人利用WiFi犯罪，他建議硬件製造商應引入「隨機反應時間」（Randomized Response Times）技術，來解決以上問題。

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責任編輯：陳卓賢