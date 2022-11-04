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【電動車】沙特主權基金夥富士康合資生產電動車　目標2025年首批上市

股市 11:40 2022/11/04

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【電動車】沙特主權基金夥富士康合資生產電動車　目標2025年首批上市

沙特阿拉伯主權財富基金PIF宣布，與台灣富士康成立合資企業Ceer，Ceer生產和銷售電動汽車，預計首批電動車2025年上市。

Ceer獲授權寶馬使用寶馬組件技術，而富士康正在開發車輛的電氣架構。沙特PIF 表示，Ceer是該國第一個電動汽車品牌，將吸引超過 1.5 億美元的外國直接投資，並創造多達3萬 個直接和間接就業機會。

沙特已大量投資電動汽車 富士康則已推電動 SUV

沙特去年宣布一項國家投資戰略，到2030年時每年吸引外國直接投資超過1000億美元。此前PIF已大量投資電動汽車和其他清潔能源技術，2018年PIF向Lucid Motors（美：LCID）投資10億美元，成為其最大股東，擁有 Lucid 61% 股份的 PIF 最初承諾在 2022 年春季購買 5萬輛 Lucid 電動汽車，並可選擇在10年內再購買5萬輛汽車。

富士康一直在深入發展電動汽車，富士康已達成為美國品牌 Lordstown Motors（美：RIDE）和 Fisker（美：FSR）生產電動車協議，還與台灣汽車製造商裕隆集團合作推出名為Model C的電動 SUV。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

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編輯：李哲毅

新能源 美股 電動車 寶馬 基金 沙特阿拉伯 富士康

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