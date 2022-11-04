▲ 【TWTR】Twitter據報今日發電郵解僱員工 另傳馬斯克要求縮減每年基建開支78億元

Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）入主社交平台Twitter（美：TWTR）後，要求Twitter大削成本。據外媒報道，Twitter（美：TWTR）在內部電郵中表示，將會於今日（4日）通過電郵通知告知員工是否被解僱，同時又市傳馬斯克要求縮減年基建開支達78億元。



內部電郵提到，為了讓Twitter走上一條健康道路，將在周五經歷裁員的艱難過程。據指，公司將在周五上午9時公布裁員結果，辦公室將暫時關閉並暫停所有員工進出，以確保每位員工、Twitter系統及客戶數據的安全。

傳擬削每年基建開支10億美元

另外，有消息指，馬斯克亦要求管理團隊制訂計劃，削減每年基建開支10億美元（約78億港元），主要是壓縮雲服務，剔除額外的服務器空間。並稱該項目為「深度削減計劃」。

報道引述消息人士及集團內部使用的工作通訊平台Slack內容指，包括支出及收入，Twitter每天損失300萬美元，現目標壓縮基礎設施成本，即令每天要節省150萬至300萬美元。

有消息人士指，削減的力度如此之大，如果處於流量高峰期，例如美國中期大選，Twitter網站和App可能會面臨風險。此外，據指，Twitter節省成本甚至減少使用Google 雲服務，惟Google 雲拒絕回應消息。

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編輯：姚卓然

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