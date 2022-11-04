▲ 【美元強勢】RBC：美元在息差優勢下強勢料持續明年首季 每百日圓兌港元睇幾多？

美元今年來愈戰愈勇，加皇資本市場（RBC）指，現時市場共識是美元強勢短期會持續，但愈來愈多投資者開始相信美元將見頂，因市場預期聯儲局加息步伐會自12月開始放慢，但該行認為，美息見頂才是美元觸頂回落的關鍵，即使聯儲局明年初暫停加息，美元在息差優勢下，明年仍會保持強勢。

RBC指，今年來美元在股債回吐及美國周期性經濟表現跑贏兩大因素支持下，走勢一直領先，即使10年期債息或見頂，2年期債息仍上揚，而且美國經濟相對歐洲為佳的趨勢料於明年維持，故相信美元明年可繼續領跑，惟強勢會於明年下半年開始消除。

要留意資金流出歐洲的風險

RBC預期，歐元兌美元第四季為0.97，明年首季為0.95。該行稱，市場預期歐元區明年經濟料出現負增長，即使投資者看淡美元，但也不會立即看好歐元，而且要留意資金流出歐洲的風險。

日圓方面，RBC料美元兌日圓第四季為150，明年首季為155；每百日圓兌港元約4.83。RBC指，即使日本央行再干預匯市，日圓在10月份仍是G10中，最弱的貨幣，而日本投資者對日圓的看法一般主導日圓走勢，日本央行政策影響力反而有限。基於日本通脹仍處於日本央行的目標水平，故日本央行不會貿然加息。

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