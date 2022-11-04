英擬削股息收入免稅額 上調資本利得稅 填補公共財政缺口

英國本月17日會公布中期財政預算案，財相侯俊偉據報加入多項措施填補公共財政缺口，包括削減股息收入免稅額及上調資本利得稅，當局也積極研究審查非本地稅收減免。

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英國目前的稅制規定，股東的股息收入免稅額為2,000英鎊（約1.76萬港元），超出上述金額就要交稅。彭博社報道，侯俊偉（Jeremy Hunt）正考慮削減股息收入免稅額，及通過上調股息稅來打擊儲戶。

當局也正審查非本地居民身份的減稅措施，可能會將高淨值人士全球收入稅免徵稅期，由15年大幅削減至5年，料每年為庫房帶來16億英鎊（約140億港元）的額外收入。

上述措施一旦落實，料會影響首相辛偉誠（Rishi Sunak）妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）。阿克沙塔屬於非稅務居民無需就海外收入於英國交稅，每年僅需繳交3萬英鎊（約26.4萬港元）稅款。

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《每日電訊報》報道，侯俊偉同時考慮上調資本利得稅的基本稅率，目前正審查資本利得稅的基本稅率、減免及免稅額變化。

據悉，財政部正研究廣泛調整資本利得稅，於新一份財政預算案料有很大變動。

當局亦正在考慮擴大對石油和天然氣公司利潤徵收暴利稅的計劃，目標是在5年內籌集約400 億英鎊（約3,519億港元），用於填補公共財政缺口。

另外，即使按揭貸款利率飆升加上市場預計樓價會急跌，新一份預算案料不會為業主提供額外補助措施。侯俊偉料不會延長前首相卓慧思（Liz Truss）的削減印花稅措施。

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責任編輯：鄭錦玲