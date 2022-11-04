英國擬大幅加稅 股息稅免稅額減半 資本增值稅與入息稅看齊（第二版）

英國本月17日公布中期財政預算案，據報加入多項措施填補公共財政缺口，包括削減股息稅免稅額及上調資本增值稅。削減股息稅免稅額一半，加上資本增值稅與入息稅看齊，料每年為庫房帶來160億英鎊（約1,400億港元）額外收入。

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（第二版更新侯俊偉考慮削減股息稅免稅額一半）

首先，彭博社報道，財相侯俊偉（Jeremy Hunt）考慮削減股息稅（dividend tax）免稅額一半至1,000英鎊（約8,800港元）。

目前英國稅制規定，股東每年股息收入的免稅額為2,000英鎊（約1.76萬港元），超出金額須繳付股息稅，稅率按股東的其他收入而定，分別為8.75%、33.75%及39.35%。

其次，《每日電訊報》報道，侯俊偉考慮上調資本增值稅（capital gain tax），正審查相關稅項的基本稅率、減免及免稅額變化，據報會與入息稅看齊，即最高稅率可達45%。

現時資本增值稅以50,270英鎊（約44.2萬港元）利潤作為分界線，低於界線的稅率為10%，高於界線的稅率則為20%，惟住宅物業均要繳付額外8%。

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再者，當局考慮擴大對石油和天然氣公司利潤徵收暴利稅的計劃，目標是在5年內籌集約400億英鎊（約3,519億港元），用於填補公共財政缺口。

最後，即使按揭貸款利率飈升，加上市場預計樓價將會下跌，但新一份預算案料不會為業主提供額外補助措施，包括不會延長前首相卓慧思（Liz Truss）的削減印花稅措施。

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責任編輯：鄭錦玲