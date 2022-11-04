【烏克蘭戰爭】俄軍暗示撤離赫爾松 烏憂慮有陷阱

▲ 俄軍或撤出第聶伯河西岸。

烏克蘭南部赫爾松地區早前傳出，當地可能爆發俄烏兩軍大決戰。親俄羅斯赫爾松地區官員表示，俄軍或撤離第聶伯河西岸地區，呼籲平民離開。然而，烏克蘭對俄軍撤離行動存疑，擔心或者是陷阱。

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赫爾松（Kherson）親俄政府官員斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）周四（3日）表示，俄軍大有可能撤出第聶伯河（Dnipro）西岸地區，指俄國需作出非常艱難的決擇。斯特列穆索夫亦呼籲當地民眾離開，前往東岸地區保障安全。

烏克蘭南部軍區發言人胡梅紐克（Natalia Humeniuk）認為，今次可能是俄軍的陷阱。胡梅紐克指俄軍此舉或希望烏軍以為據點被放棄，能夠安全佔領，但實際上則準備發動城內街頭巷戰。

另有西方官員指出，撤離可能是俄羅斯長期戰略安排的行動之一，決定退至更有效防守的地區，維持裝備及人員補給，準備迎接冬天到來。官員相信，俄軍認為赫爾松不再值得駐守，改為利用第聶伯河作屏障防守。

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不過，美國防長奧斯汀（Llyod Austin）相信，烏克蘭終將重新控制赫爾松。一名西方官員亦透露，烏軍在赫爾松的反擊進度順利，並指俄軍被迫採取防守，而且嚴重缺乏彈藥。

同日，烏克蘭外交部發出聲明，指俄羅斯正強迫大量平民從赫爾松﹑扎波羅熱（Zaporizhzhia）﹑盧甘斯克（Luhansk）及頓涅茨克（Donetsk）遷移，至早於2014年被俄羅斯吞併的克里米亞半島（Crimea）。

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責任編輯：吳漢培