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亞洲可持續債券的發行量有望轉強

股市 12:00 2022/11/04

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第27屆聯合國氣候變化大會（COP 27） 下周將會在埃及舉行，如何推動氣候或可持續項目的融資將成為會議焦點。儘管宏觀經濟環境今年充滿挑戰，在債券孳息及波幅趨升下，亞洲可持續債券市場亦不能倖免。我們的研究發現，年初至今發行量比去年減少的情況可能只屬暫時，我們預期發行量將在未來6至12個月再次轉強。

我們認為，亞洲可持續固定收益市場今年首六個月的發行量相對穩健。同期「東盟加三」市場，即東盟經濟體加上中港、南韓及日本的可持續債券發行總額為1,253億美元，超越一年前同期的1,177億美元。

總發行數據減少並不代表增長率放緩。由於中國內地及日本的發行量減少，「東盟加三」市場的第二季可持續債券發行量按季下跌。發行人的深度及廣度並無如預期般擴張。在這段期間，亞洲區內可持續債券市場的創新情況也較過去兩年遜色。我們認為以上情況反映了市場對加息及整體不明朗因素的反應，而非由於需求轉弱或融資需求減少。

與此同時，投資界推動可持續項目的融資需求並無減少，反而變得更殷切。COP 27將討論首份「2022年突破性議程報告」，指出可再生能源的年度投資金額需要增加超過一倍至1萬億美元，方能實現全球氣候目標。主辦國另建議可協助新興經濟國家（特別是那些並無直接導致全球暖化的經濟體）減輕氣候變化帶來的影響。

另外，宏利投資管理作為成員之一及在亞洲具影響力的亞洲投資者氣候變化聯盟最近估計，單是能源基建方面，亞洲要在2050年或之前最多投資37萬億美元，以達致減碳目標。近年的極端天氣事件，例如：巴基斯坦的嚴重水災及中國部份地區的旱災亦顯示，亞洲急需加快轉型至可持續發展的未來。

由於地緣政治、加息及對經濟衰退的憂慮等宏觀因素主導市場氣氛，今年事態發展令亞洲的可持續債券市場黯然失色。不過，當這些阻力轉弱，加上亞洲經濟體持續回復正常（正如新加坡），可持續債券市場將擺脫停滯勢頭，重新向前邁進。

【ET財智Talk】港股首選甚麼板塊最值博？ 東亞銀行李振豪剖析入市最佳季度 ！

撰文 : Murray Collis 宏利投資管理亞洲（日本除外）定息產品部首席投資總監

欄名 : 基金卓見

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