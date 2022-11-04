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【足球科技】曼城推「可穿戴表現追蹤器」　為球員技術能力評分

科技 11:00 2022/11/04

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Cityplay需安裝於運動鞋上，並與應用程式進行配對，以收集球員作出不同動作時的數據。（Manchester City Football Club）

智能產品對足球的發展愈趨重要，曼城足球會（Manchester City Football Club，簡稱曼城）早前推出了「智能頸巾」，用於收集球迷情緒反應數據。該球會近日再推出「可穿戴表現追蹤器」，能夠為球員的各項技術能力評分，並提供訓練演習。

【大數據】曼城開發智能頸巾　收集球迷情緒反應數據

「可穿戴表現追蹤器」名為Cityplay，由曼城與足球科技公司Playmaker合作開發。Cityplay目前已用於曼城的足球培訓學院，能夠為球員的「關鍵足球技能」評分，令他們了解自己在各方面技術的程度及排名。這些關鍵足球技能包括：第一次觸球和運球的純熟度，以及速度和敏捷性等身體屬性。

安裝於運動鞋上   收集球員數據

Cityplay需安裝於運動鞋上，並與應用程式進行配對，以收集球員作出不同動作時的數據。該應用程式還會提供訓練演習模式，讓球員選擇自己單獨訓練，或與隊友一同練習。

【虛擬世界盃】港企推NFT足球策略遊戲　送英超門票及PS5遊戲機

Cityplay現時已接受公眾訂閱，收費形式分為三個級別。最低級別是半年訂閱，費用為149英鎊（約1,300港元），然後是一年訂閱為189英鎊（約1,660港元），最高級別為兩年訂閱，費用為239英鎊（約2,100港元）。此後如打算繼續訂閱，則需每月繳交9.9英鎊（約港元）的費用。

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責任編輯：陳卓賢

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