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【對冲基金】老虎環球據報暫停投資兼減持中國股票　不打算抄底、惟手中仍持兩股

股市 10:29 2022/11/04

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【對冲基金】老虎環球據報暫停投資兼減持中國股票　不打算抄底、惟手中仍持兩股

外電報道，長期以來持有中國股票的老虎環球（Tiger Global） 已暫停投資中國，並希望重新評估投資中國的風險。消息人士透露，老虎環球的對沖和長倉基金今年以來不斷降低中國風險敞口，甚至在上個月時仍在減持，並將其在老虎環球投資組合所佔比例從中雙位數降到中個位數左右，而所剩餘的中國持股主要與美團 （03690） 和京東 （09618） 相關，不過這些部位也已減少。

老虎環球由著名基金經理人科爾曼 （Chase Coleman） 掌舵。老虎環球認為，習近平連任中共中央總書記後，地緣政治緊張局勢和動態清零防疫政策更有可能會持續下去，不過，中國領導人也可能會採取經濟刺激措施，實現長期規劃目標。

然而，老虎環球目前不打算抄底中國股票，並對投資採取觀望態度，將重點放在印度和東南亞市場上。

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