香港恒生大學住宿書院聯合感謝暨命名典禮 全小型書院制創本港高教先河

▲ 恒大校董會主席施穎茵女士 （右三）、校務委員會主席鄭慕智博士（左三）、校董兼籌募及捐款委員會主席及基金管理委員會主席潘燊昌博士（左二）及校長何順文教授（左一）贈送紀念品予偉倫基金利易海倫博士（右二）及梁祥彪先生（右一）。

香港恒生大學（恒大）榮獲偉倫基金、何善衡慈善基金會及馮堯敬慈善基金會各慷慨捐贈港幣五千萬元，支持恒大策略發展及住宿書院建設。為答謝三家基金會一直以來的支持，恒大特將香港賽馬會住宿書院系統其中三所書院分別命名為「利易海倫博文書院」、「善衡康活書院」和「馮堯敬綠延書院」（以其成立先後排列）。連同早前同樣獲捐助及命名的「潘燊昌樂群書院」，恒大四 所書院分別已成立其發展永續基金，整個住宿書院系統即將開展新篇章。

▲ 恒大校董會主席施穎茵女士（右二）、校務委員會主席鄭慕智博士（左三）、校董兼籌募及捐款委員會主席及基金管理委員會主席潘燊昌博士（左二）及校長何順文教授（左一）贈送紀念品予何善衡慈善基金會何子樑醫生（右一）。

▲ 恒大校董會主席施穎茵女士（右二）、校務委員會主席鄭慕智博士（左三）、校董兼籌募及捐款委員會主席及基金管理委員會主席潘燊昌博士（左二）及校長何順文教授（左一）贈送紀念品予馮堯敬慈善基金會馮鈺斌博士（右一）。

為感謝三家基金會的慷慨捐贈，恒大於2022年11月3日舉行住宿書院聯合感謝暨命名典禮。典禮由恒大校董會主席施穎茵女士、校務委員會主席鄭慕智博士與校長何順文教授一同主禮，超過140位嘉賓及恒大友好出席，見證及慶祝大學住宿書院系統開啟新篇章。

▲ 施穎茵女士呼籲大學成員和各界友好支持恒大繼續追求卓越的學術成就。

恒大校董會主席施穎茵女士在致辭時說：「我很榮幸見證利易海倫博文書院、善衡康活書院，馮堯敬綠延書院和潘燊昌樂群書院，攜手踏出恒大教育的新里程。我們熱切期待透過住宿書院制度，培育未來領袖。我亦趁這個機會，呼籲大學成員和各界友好，繼續支持恒大對卓越學術的追求，在將來一同見證大家 共同努力的成果。」

▲ 何順文校長感謝偉倫基金、何善衡慈善基金會及馮堯敬慈善基金會對大學的慷慨捐款。

校長何順文教授說：「再次衷心感謝偉倫基金、何善衡慈善基金會和馮堯敬慈善基金會對大學長久以來的支持。聯同前年以潘燊昌博士命名的潘燊昌樂群書院，恒大的住宿書院系統將揭開新一章。今日，在各書院新成立的書院董事會領導下，配合更多資源投放於培育宿生的全人發展，我們有信心，恒大能有效結合『學習』與『生活』。對於各捐贈者的愛護及付出，大學至深銘感。我們亦再次感謝賽馬會慈善信托基金在六年前的慷慨捐贈，支持我們啟動這個饒富創意的住宿書院系統」。

▲ 鄭慕智博士喜見住宿書院制度連結大學不同持份者。

恒大校務委員會主席鄭慕智博士在分享中提到，住宿書院制度可以連結大學不同群體，建立同學的歸屬感。通過舉辦活動例如「校委會主席碗院際比賽」，能加強書院宿生間的互動、培養學生體育和團隊精神。鄭博士說：「我曾出席多場比賽，喜見參賽者為其書院奮力出賽。在比賽中，不但看到宿生之間的默契，更看到他們對自己書院的歸屬感、隊友之間的友誼，以及體育精神。」

恒大為首間在香港採用全小型住宿書院制度的高等院校。欣蒙香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助，香港恒生大學賽馬會住宿書院樓群於2015年落成。住宿書院系統旨在為學生提供一個結合住宿和學習的綜合社區，讓學生有不同機會學習和自我提升、發展人際網絡、培養責任感和自律。四所書院可容納共約1,200名宿生。

▲ 主禮嘉賓為醒獅表演主持點睛儀式。

利易海倫博文書院專注於多元文化，透過擴闊學生的國際視野，培養他們成為領導人才。善衡康活書院致力推動健康生活，透過定期舉辦各種強健身心的活動及文化藝術活動，使學生更關注身心健康及素養的重要性。潘燊昌樂群書院致力推動學生參與社區服務，透過不同的活動，鼓勵學生服務人群。馮堯敬綠延書院定位為可持續發展社區，學生透過參與不同的保育活動，學習可持續生活及與大自然的互動關係。

▲ 四所書院捐款人，包括潘燊昌博士、利易海倫博士、梁祥彪先生、何子樑醫生及馮鈺斌博士，聯同主禮嘉賓團及四所書院院長恭賀香港恒生大學賽馬會住宿書院系統新里程啟航。

香港恒生大學簡介香港恒生大學（恒大）是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，共有約6,000名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，以優質教學和學生的全方位發展為最優先目標。矢志成為區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、結合生活與學習的住宿書院制度、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究，以及優質的學生發展/支援服務。恒大在2021年英國《泰晤士高等教育》（THE）「大學影響力排名2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首200名。大學致力培育年青人成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。

偉倫基金有限公司簡介

偉倫基金設立於1989年，乃分別以利國偉博士及利易海倫博士名字中的「偉」和「倫」字而命名。偉倫基金致力作育菁莪，歷年來向多所大專院校捐出巨資，以支持教育、科研及校園發展，多年來以偉倫基金名義向北京、上海、廣州、開平、江門等地作出捐獻資助，包括地方建設、教育事業及醫療等設施，德澤廣布，深受各界頌揚。恒大分別於2015及2018年命名「利國偉教學大樓」及「偉倫廣場」，以鳴謝偉倫基金慷慨捐助支持校園擴建、教學配套及推廣教研等發展。

何善衡慈善基金會有限公司簡介

何善衡博士是一位熱心的慈善家，一生致力回饋社會。透過在1970年成立的何善衡慈善基金會，何博士及其家人多年來在香港、內地和海外贊助各項社會服務和教育發展。 自1980年何善衡慈善基金會及若干恒生銀行董事創立恒生商學書院（恒商），何博士及其基金會一直不遺餘力支持學院發展，優化教與學及相關設施。為答 謝他們對恒大捐助及支持，迄今為止，本校以其名義命名的項目包括「何善衡教學大樓」、「何善衡博士銀行及金融學教授席」、「何善衡博士銀行及金融獎學金」、「何善衡最佳進步獎」及「何善衡海外升學獎學金」。

馮堯敬慈善基金會簡介

馮堯敬慈善基金會由馮堯敬先生於1979年成立，主要資助醫療及教育的發展。 基金會多年來贈醫助學，蒙受其惠之本港及國內機構不勝枚舉。 恒大為答謝基金會一直以來對其發展的支持，於2014年命名「馮堯敬堂」。「馮堯敬堂」位於何善衡教學大樓四樓，可容納240人舉行會議或上課，是恒大舉辦各類研討會及國際會議的主要場地。場內設有先進的影音及傳譯器材，為翻譯及外語學院學生提供模擬會議傳譯的訓練。

(特約)