香港恒生大學住宿書院聯合感謝暨命名典禮 全小型書院制創本港高教先河

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香港恒生大學（恒大）榮獲偉倫基金、何善衡慈善基金會及馮堯敬慈善基金會各慷慨捐贈港幣五千萬元，支持恒大策略發展及住宿書院建設。為答謝三家基金會一直以來的支持，恒大特將香港賽馬會住宿書院系統其中三所書院分別命名為「利易海倫博文書院」、「善衡康活書院」和「馮堯敬綠延書院」（以其成立先後排列）。連同早前同樣獲捐助及命名的「潘燊昌樂群書院」，恒大四 所書院分別已成立其發展永續基金，整個住宿書院系統即將開展新篇章。
為感謝三家基金會的慷慨捐贈，恒大於2022年11月3日舉行住宿書院聯合感謝暨命名典禮。典禮由恒大校董會主席施穎茵女士、校務委員會主席鄭慕智博士與校長何順文教授一同主禮，超過140位嘉賓及恒大友好出席，見證及慶祝大學住宿書院系統開啟新篇章。
恒大校董會主席施穎茵女士在致辭時說：「我很榮幸見證利易海倫博文書院、善衡康活書院，馮堯敬綠延書院和潘燊昌樂群書院，攜手踏出恒大教育的新里程。我們熱切期待透過住宿書院制度，培育未來領袖。我亦趁這個機會，呼籲大學成員和各界友好，繼續支持恒大對卓越學術的追求，在將來一同見證大家 共同努力的成果。」
校長何順文教授說：「再次衷心感謝偉倫基金、何善衡慈善基金會和馮堯敬慈善基金會對大學長久以來的支持。聯同前年以潘燊昌博士命名的潘燊昌樂群書院，恒大的住宿書院系統將揭開新一章。今日，在各書院新成立的書院董事會領導下，配合更多資源投放於培育宿生的全人發展，我們有信心，恒大能有效結合『學習』與『生活』。對於各捐贈者的愛護及付出，大學至深銘感。我們亦再次感謝賽馬會慈善信托基金在六年前的慷慨捐贈，支持我們啟動這個饒富創意的住宿書院系統」。
恒大校務委員會主席鄭慕智博士在分享中提到，住宿書院制度可以連結大學不同群體，建立同學的歸屬感。通過舉辦活動例如「校委會主席碗院際比賽」，能加強書院宿生間的互動、培養學生體育和團隊精神。鄭博士說：「我曾出席多場比賽，喜見參賽者為其書院奮力出賽。在比賽中，不但看到宿生之間的默契，更看到他們對自己書院的歸屬感、隊友之間的友誼，以及體育精神。」
恒大為首間在香港採用全小型住宿書院制度的高等院校。欣蒙香港賽馬會慈善信託基金慷慨捐助，香港恒生大學賽馬會住宿書院樓群於2015年落成。住宿書院系統旨在為學生提供一個結合住宿和學習的綜合社區，讓學生有不同機會學習和自我提升、發展人際網絡、培養責任感和自律。四所書院可容納共約1,200名宿生。
利易海倫博文書院專注於多元文化，透過擴闊學生的國際視野，培養他們成為領導人才。善衡康活書院致力推動健康生活，透過定期舉辦各種強健身心的活動及文化藝術活動，使學生更關注身心健康及素養的重要性。潘燊昌樂群書院致力推動學生參與社區服務，透過不同的活動，鼓勵學生服務人群。馮堯敬綠延書院定位為可持續發展社區，學生透過參與不同的保育活動，學習可持續生活及與大自然的互動關係。
香港恒生大學簡介香港恒生大學（恒大）是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學。恒大現有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院和翻譯及外語學院，共有約6,000名全日制學生。作為一所住宿型院校，恒大採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，以優質教學和學生的全方位發展為最優先目標。矢志成為區內具領導地位的私立大學，恒大以本科教育為主，配合優質的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新學位課程、結合生活與學習的住宿書院制度、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助具影響力的研究，以及優質的學生發展/支援服務。恒大在2021年英國《泰晤士高等教育》（THE）「大學影響力排名2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首200名。大學致力培育年青人成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。
偉倫基金有限公司簡介
偉倫基金設立於1989年，乃分別以利國偉博士及利易海倫博士名字中的「偉」和「倫」字而命名。偉倫基金致力作育菁莪，歷年來向多所大專院校捐出巨資，以支持教育、科研及校園發展，多年來以偉倫基金名義向北京、上海、廣州、開平、江門等地作出捐獻資助，包括地方建設、教育事業及醫療等設施，德澤廣布，深受各界頌揚。恒大分別於2015及2018年命名「利國偉教學大樓」及「偉倫廣場」，以鳴謝偉倫基金慷慨捐助支持校園擴建、教學配套及推廣教研等發展。
何善衡慈善基金會有限公司簡介
何善衡博士是一位熱心的慈善家，一生致力回饋社會。透過在1970年成立的何善衡慈善基金會，何博士及其家人多年來在香港、內地和海外贊助各項社會服務和教育發展。 自1980年何善衡慈善基金會及若干恒生銀行董事創立恒生商學書院（恒商），何博士及其基金會一直不遺餘力支持學院發展，優化教與學及相關設施。為答 謝他們對恒大捐助及支持，迄今為止，本校以其名義命名的項目包括「何善衡教學大樓」、「何善衡博士銀行及金融學教授席」、「何善衡博士銀行及金融獎學金」、「何善衡最佳進步獎」及「何善衡海外升學獎學金」。
馮堯敬慈善基金會簡介
馮堯敬慈善基金會由馮堯敬先生於1979年成立，主要資助醫療及教育的發展。 基金會多年來贈醫助學，蒙受其惠之本港及國內機構不勝枚舉。 恒大為答謝基金會一直以來對其發展的支持，於2014年命名「馮堯敬堂」。「馮堯敬堂」位於何善衡教學大樓四樓，可容納240人舉行會議或上課，是恒大舉辦各類研討會及國際會議的主要場地。場內設有先進的影音及傳譯器材，為翻譯及外語學院學生提供模擬會議傳譯的訓練。
(特約)