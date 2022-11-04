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【券商點睇】行業分化反凸顯競爭優勢 理想汽車銷量低開高走

股樓投資 16:03 2022/11/04

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引述招商證券報告，理想汽車（02015）10月交付約1萬輛，按年上升31.4%，但按月下降12.8%，料交付量減少反映物料緊缺、產品綫切換及競爭加劇影響。截至10月底，公司有274間零售中心，當月淨增3間，覆蓋119座城市，10月平均單店銷量為37輛，按月減少14.3%。

【同場加映】溫股知新：港股市況好奇怪 分散布局全世界

新車型方面，理想L9定單數量保持強勁增長態勢，用戶滿意度超預期，鞏固理想40萬元人民幣以上價位區間的市場地位。理想L8定單數量持續增加，11月正式開啟交付，首批試駕於11月5日開啟。

該行指出，從周數據維度看，公司本月銷量低開高走，第1至4周交付量分別為194輛、1,798輛、2,163輛和5,897輛。周度波動的原因在於公司部分物料仍不充裕，拖累月初產量；估計前兩周交付量疲軟源於公司生產綫預留部分產能生產L8的試駕車，以此配合L8的前期市場推廣，因而造成L9短期的產能不足。　　

【延伸閱讀】第4季部署：花旗下調恒指年底目標至20000點 建議低吸6隻港股，請按【見下頁

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盡管市場普遍較擔憂明年新能源汽車市場競爭，該行認為理想具有卓越的產品定義能力，在利潤率相對高的細分市場優勢突出，加上高效的運營能力，增程（混動）路綫受電池成本、補貼政策等擾動相對小。該行下調理想目標價15%，看128元。

【同場加映】青姐話：跌跌跌 仲有乜未跌？

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撰文：林衛

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理想汽車—W（02015） 港股 目標價

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