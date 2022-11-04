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【券商點睇】鋁價下行兼需求不確定 中國宏橋盈利受壓

股樓投資 10:38 2022/11/04

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興業國際證券發表報告指，中國宏橋（01378）子公司山東宏橋新型材料發布首三季度業績，單計第三季收入按年增長2%至321.2億元（人民幣，下同）；淨利潤下降79.5%至13.2億元，主要因鋁價繼續下行，而成本卻處於高位，盈利能力承壓，營收按季下降9.2%，毛利率亦按季下降5.1個百分點。

【同場加映】溫股知新：港股市況好奇怪 分散布局全世界

該行認為，國內房地產需求乏力，使得第三季原鋁價繼續下探至低位震盪，公司電解鋁盈利能力依舊受壓，預計第三季電解鋁噸毛利較上半年減少約3,000元。一方面，預計噸成本對比上半年約漲300元，主要是煤價和陽極價格上漲所帶動；另一方面，海運費大幅上漲，抬高鋁土礦使用成本，預計公司氧化鋁噸毛利對比上半年減少300元。

【延伸閱讀】第4季部署：摩通指中資股現屆吸納時機 另推薦10隻高息股，請按【見下頁

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因10月後疫情反覆再次擾動竣工進度，且全球加息周期強勢，短期內需求仍有較大的不確定性，目前電解鋁價格已在底部區域，成本壓力較大，但預計在成本支撐下，第四季電解鋁價格或緩步有所回升。該行調整宏橋盈利預測，料2022至2024年純利變幅分別為-34.5%、12.9%和7%，維持「買入」評級，目標價8.6港元。

【同場加映】青姐話：跌跌跌 仲有乜未跌？

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撰文：林衛

 

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港股 買入 目標價 中國宏橋（01378）

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