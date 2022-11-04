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【國美493】市傳要求員工簽署承諾書 國美捲入停薪風波

股樓投資 10:25 2022/11/04

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據內地報道，日前網上傳來「國美停發員工工資」的消息並成為熱搜話題。消息指，國美零售（00493）董事長黃秀虹出席員工大會時稱，公司至12月底之前，只會給員工上社保，不會再發工資了，還要求員工簽署承諾函。該承諾函中提及需要員工理解工資延遲發放的可能性。「自2022年10月起，理解公司在未來半年到一年的時間裡，員工工資有可能延遲發放，且本人已做好在這段時間內與公司同舟共濟、共渡難關的思想準備。」

【同場加映】溫股知新：港股市況好奇怪 分散布局全世界

有員工向內地傳媒表示，具體還不清楚不簽承諾函會面臨甚麼後果，「大概率應該會被裁，但也許被裁會有名義上的補償保障，雖然現在也給不到，至少會有一張承諾，也算是個保障。」另一位國美員工稱，對公司在12月底之前只會給員工上社保的表態能否落實成疑，因其9月工資還未發放，而社保也只幫其補繳至8月，9月的社保還沒交。

【延伸閱讀】大行點睇：遭標普下調信貸評級 展望「負面」 碧桂園流動性續惡化，請按【見下頁】

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報道指，今年國美旗下多個平台已先後爆出業務收縮，存在裁員、拖薪等情況，國美還於9月陷入欠薪風波。上半年國美零售收入121.09億元（人民幣，下同），按年下降53.5%；股東應佔虧損擴大50.2%至29.66億元。早前公司又發出盈警，料今年全年經營虧損將比去年同期擴大35%至65%；截至9月30日，逾期貸款約30億元，正與相關銀行及金融機構商討修改貸款條款或延長貸款期限。

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撰文：林衛

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盈警 港股 國美零售（00493）

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