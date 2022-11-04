【電子煙】思摩爾彈高7%　集團經初步理解、不需繳納內地電子煙消費稅

▲ 【電子煙】思摩爾︰經初步理解 集團不需繳納內地電子煙消費稅

思摩爾 （06969） 公布，注意到內地此前發布《關於對電子煙徵收消費稅的公告》，已於11月1日執行。根據集團初步理解，集團在內地接受品牌企業委託生產、銷售電子煙，或出口電子煙，不需繳納消費稅。集團會持續跟進相關政策法規及實施細則的更新，並及時評估對集團的影響。

思摩爾高開7.2%，報10.96元。

10月25日及10月27日，中國稅務總局分別發布關於電子煙消費稅徵收管理及其解讀。根據集團的初步理解，在內地生產及銷售電子煙產品，取得煙草專賣生產企業許可證，並取得或經許可使用他人電子煙產品註冊商標的企業，應按其相關銷售收入的36%繳納消費稅。在內地從事電子煙產品批發業務，並取得煙草專賣批發企業許可證的企業，應按其相關銷售收入的11%繳納消費稅。

思摩爾表示，今年第三季度，集團約22%的收入來自於內地（未扣除來自直接客戶為內地出口貿易商的出口銷售）。對於徵收電子煙消費稅，集團表示堅決支持和擁護，認為政策有利於行業的可持續健康發展。

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責任編輯︰梁浩碩

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