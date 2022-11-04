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【港股市況】ATM升7%至8%　「蔚小理」齊升逾一成　恒指升逾600點重上16000（不斷更新）

股市 10:41 2022/11/04

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港股市況不斷更新

港股反彈高開百點。ATM上升，美團 （03690） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，恒指高開103點，開報15442點，科指升1.4%，報3077點。

美股動態不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

財經日誌︰

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即市走勢︰

【10：40】港股重上16000點，報16001點，升662點。

【10：33】ATM愈升愈有，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升逾8%，騰訊 （00700） 升7%。

【10：29】【對冲基金】老虎環球據報暫停投資兼減持中國股票　不打算抄底、惟手中仍持兩股

【10：25】吉利 （00175） 升逾8%，比亞迪 （01211） 升近5%，長汽 （02333） 升一成，廣汽 （02238） 升逾4%，華晨 （01114） 升逾6%。

【10：18】港交所 （00388） 升逾4%，高見240.4元。

【10：17】李寧 （02331） 反彈幅度擴大至一成，高見48.7元。

【10：13】三大造車新勢力升幅擴大至逾一成。小鵬汽車 （09868） 升15%，蔚來 （09866） 升14%，理想汽車 （02015） 升11%。

【10：11】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，騰訊 （00700） 升近6%，大市升逾600點，報15953點，升613點。

【10：08】恒指最新升近600點，高見15924點，升585點。科指升5.2%，報3192點。

【10：00】中海外 （00688） 升近3%，潤地 （01109） 升3%，碧桂園 （02007） 升6%，雅居樂 （03383） 升近4%，龍湖 （00960） 升逾5%。

【09：55】阿里巴巴升逾6%、美團升逾5%，騰訊升逾4%，康希諾生物升24%，恒指升500點。

【09：52】康希諾生物 （06185） 升兩成，高見111.5元。

【09：50】思摩爾 （06969） 升逾8%，中煙香港 （06055） 、中國波頓 （03318） 升逾3%，華寶 （00336） 升逾1%。

【09：47】中鋁國際 （02068） 再升逾12%，高見1.62元。

【09：46】【國美493】國美挫4%　據指未來6至12個月可能延發工資

【09：44】中電信 （00728） 逆市偏軟，跌0.7%低見2.79元。

【誤炒混改】中電信澄清11月2日與阿里簽戰略合作為不實消息

【09：42】體育用品股反彈，其中李寧 （02331） 升逾7%，安踏 （02020） 升逾4%，特步 （01368） 升逾2%。

【09：40】大市升幅擴大至近400點，高見15729點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾2%。

【09：39】造車新勢力造好，小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 齊升逾9%，理想汽車 （02015） 升半成。

【09：38】安樂工程 （01977） 逆市跌逾4%，破底低見1元，成交50萬元。

【09：37】濠賭股造好，其中藍籌金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 早段分別升逾3%。

【09：35】大市開市後升近300點，報15632點，升292點。科指升2.7%，報3118點。

【09：35】ATMXJ中，暫以京東 （09618） 表現最好，股價升逾7%高見163.7元。

【09：33】康希諾生物 （06185） 昨日回吐後，今早升逾14%，早段高見105.6元。

【09：32】美團 （03690） 開市後升逾4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升約3%。

【09：28】比亞迪股份 （01211） 逆市偏軟跌0.1%。比亞迪10月汽車銷量約21.8萬輛，按年升1.4倍，首10個月汽車銷量約140.3萬輛，按年增1.6倍。

【09：25】【新股IPO】巨子生物2367首掛高開近7%　一手帳面賺340元

【09：21】ATM上升，美團 （03690） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，恒指反彈高開103點，開報15442點，科指升1.4%，報3077點。

【09：13】期指開報15509點，升187點。

【09：02】【資源股】五礦資源：運輸受阻影響進出物流　被迫開始逐步減緩Las Bambas運營

【08：44】【電子煙】思摩爾︰經初步理解　集團不需繳納內地電子煙消費稅

【08：20】恒指黑期升約141點，報15448點，道指期貨跌28點，報31989點。

【08：15】【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法　須罰款1.5億元

【07：45】港股ADR收報15475點，升136點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報40.65元，較港收市價高0.35元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報225.55元，較港收市價高4.15元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報63.99元，較港收市價高0.99元或1.6%。美團 （03690） ADR折合報146.22元，較港收市價高4.72元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱利率水平將超過此前預期，令市場情緒受遏抑，道指早段曾跌420點後，低位有承接，科技股受壓。道指收市跌146點，報32001點；標指跌39點，報3719點；納指跌181點或1.73%，報10342點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【下一頁】

【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩

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