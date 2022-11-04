【港股市況】美團ADR較港高3%　恒指黑期升約141點、道指期貨跌28點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股今早若ADR走勢，恒生指數料高開136點，恒指料開報15475點。滙豐 （00005） ADR折合報40.65元，較港收市價高0.35元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報225.55元，較港收市價高4.15元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報63.99元，較港收市價高0.99元或1.6%。美團 （03690） ADR折合報146.22元，較港收市價高4.72元或3.3%。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：02】【資源股】五礦資源：運輸受阻影響進出物流 被迫開始逐步減緩Las Bambas運營

【08：44】【電子煙】思摩爾︰經初步理解 集團不需繳納內地電子煙消費稅

【08：20】恒指黑期升約141點，報15448點，道指期貨跌28點，報31989點。

【08：15】【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法 須罰款1.5億元

【07：45】港股ADR收報15475點，升136點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報40.65元，較港收市價高0.35元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報225.55元，較港收市價高4.15元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報63.99元，較港收市價高0.99元或1.6%。美團 （03690） ADR折合報146.22元，較港收市價高4.72元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱利率水平將超過此前預期，令市場情緒受遏抑，道指早段曾跌420點後，低位有承接，科技股受壓。道指收市跌146點，報32001點；標指跌39點，報3719點；納指跌181點或1.73%，報10342點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩