【港股北水+夜期】北水續錄60.5億元淨流入　大手吸騰訊藥明　恒指夜期升68點（不斷更新）

北水淨流入勢頭未停，今日再錄得60.5億元淨流入。騰訊控股 （00700） 再有16.6億元北水淨流入，藥明生物 （02269） 及美團 （03690） 分別有7.9及6.3億元淨流入。淨流出方面，恒生中國ETF （02828） 及新東方在綫 （01797） 分別錄得4億元及0.2億元淨流出。

恒指夜期升68點，暫報16259點。

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恒指全日升821點 收復萬六關及20天綫

市傳美國審計官員提前完成首輪中概股審計工作，港股午後曾升逾1100點。科技股領市，阿里巴巴 （09988） 升近11%，騰訊 （00700） 升逾7%，美團 （03690） 升逾5%，「蔚小理」造好，其中小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （02015） 升兩成。恒指高開103點，其後升幅逐步擴大，午後曾升最多1173點高見16513點，恒指全日升821點，收報16161點，重上16000點及20天綫，成交1886億元。科指升7.5%，報3264點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【18：05】恒指夜期升68點，報16259點。

【16：10】科技股領市，阿里巴巴 （09988） 升近11%，騰訊 （00700） 升逾7%，美團 （03690） 升逾5%，「蔚小理」造好，其中小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （02015） 升兩成，恒指全日升821點，收報16161點，成交1886億元。科指升7.5%，報3264點。

【16：10】【解碼｜2022雙11】彭博研究：阿里巴巴「雙11」 GMV或跌1.5% 因受累内地清零政策 京東則有望增8%

【16：00】恒指U盤前升812點，報16151點。

【15：51】【中國通關】內地擬取消國際「航班熔斷機制」、航空股炒上 三大國營航空升4%至7%

【15：45】浦江中國 （01417） 逆市挫五成，低見1.5元，成交1.1億元，今早曾破頂高見3.3元。

【15：31】【HSBC滙豐】平保：滙豐有必要進行裁員及將更多資源調撥至亞洲 才能落實「重返亞洲」戰略

【15：27】阿里巴巴 （09988） 尾市升12%，騰訊 （00700） 升逾8%，美團 （03690） 升逾5%。

【15：18】大市升幅收窄至約900點，科指升7.7%。

【15：15】「蔚小理」分別升兩成，其中以小鵬汽車 （09868） 表現最好，升28%高見33.85元。

【15：07】港股尾市升近950點，報16285點，升945點，科指升8.1%，報3282點。

【15：06】平保 （02318） 午後升逾9%，國壽 （02628） 升逾7%。另外，財險 （02328） 升近半成，太保 （02601） 升逾8%。

【15：02】招行 （03968） 升逾6%，高見29.9元。

【14：49】卡姆丹克 （00712） 午後拉升36%，高見0.218元，成交102萬元。

【14：37】大市升幅再擴大至約1050點，報16394點，升1055點，科指升9.3%，報3316點。

【14：31】【阿里巴巴9988】憧憬避免美國摘牌 阿里巴巴午後曾大升逾20%

【13：59】【新股IPO】交運燃氣1407獲足額認購 一文看清新股認購表現（附表）

【13：56】港股升勢略為回順，恒指最新升956點，報16296點，科指升8.3%，報3288點。

【13：09】大市最新升1112點，報16452點，科指升10.1%，報3342點。

【13：06】康希諾生物 （06185） 午後升幅擴大至逾三成高見128.6元，最新升35%。

【13：02】恒指最新升1060點，報16400點；科指升9.6%，報3327點。

【13：01】阿里巴巴 （09988） 午後升逾17%，騰訊 （00700） 、美團 （03690） 升逾11%。

【13：00】市傳美國審計官員提前完成首輪中概股審計工作，恒指午後升幅擴大至1000點。

【12：57】【中概股審計】美國PCAOB官員據報提前完成首輪中概股審計 最快周末離開香港

【12：51】【解構科技股急升】法巴譚慧敏：科網股之前累積大量空倉+今早一個傳聞 成港股大升藥引

【12：08】【科指反彈】科指成份股全線向上 「蔚小理」揚14%至23%、快手暫成最大推手

【12：00】恒指半日升874點，報16213點，重上16000點及20天綫，半日成交已達887億元。科指升7.7%，報3269點。科技股領市，阿里巴巴 （09988） 升12%，騰訊 （00700） 升逾9%，美團 （03690） 升逾8%。康希諾生物 （06185） 回吐一日後再上，半日升逾29%。電動車股造好，其中小鵬汽車 （09868） 升逾24%。

【11：40】電能 （00006） 逆市跌近1%，低見37.05元，為暫時唯一一隻錄得跌幅的藍籌。

【11：39】小鵬汽車 （09868） 最新升26%，高見32.9元。

【11：37】港交所 （00388） 升逾8%，上試250元關口，高見249.8元。

【11：30】阿里巴巴 （09988） 升逾11%，騰訊 （00700） 升一成，美團 （03690） 升8%。

【11：30】A股半日造好，上證升2.1%，深證升2.7%，創業板指升2.6%。

【11：29】大市升幅擴至900點。

【11：27】港交所 （00388） 升逾6%，高見244.4元。

【11：23】恒指升幅擴大至800點，阿里巴巴 （09988） 升一成，騰訊 （00700） 升9%，美團 （03690） 升近8%。

【11：22】小鵬汽車 （09868） 升逾21%，蔚來 （09866） 升15%，理想汽車 （02015） 升逾13%。

【11：17】阿里巴巴 （09988） 最新升近一成，高見69.25元，騰訊 （00700） 升逾8%，美團 （03690） 升逾7%。

【11：13】恒指升幅擴大至約750點，報16091點，科指升6.7%，報3239點。

【11：09】小鵬汽車 （09868） 升幅擴大至近兩成，高見31.15元。

【11：06】中國藝術金融 （01572） 乾升逾77%，高見0.11元，暫為升幅最大股份，成交11萬元。

【11：05】【香港加息】滙豐上調最優惠利率0.25厘、16年最大手加息 多家銀行跟隨 滙豐再加港元及美元儲蓄戶口息率

【11：02】國美零售 （00493） 最新轉升約0.8%，高見0.127元。

【11：00】內房股升幅擴大，中海外 （00688） 升逾7%，潤地 （01109） 升近3%，碧桂園 （02007） 升近7%，雅居樂 （03383） 升逾5%，龍湖 （00960） 升逾9%。

【10：59】內險股造好，國壽 （02628） 升近6%，平保 （02318） 升逾7%，財險 （02328） 升逾3%，太保 （02601） 升半成。

【10：53】先聲藥業 （02096） 升近15%，股價破頂高見12.18元。

【10：40】港股重上16000點，報16001點，升662點。

【10：33】ATM愈升愈有，阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 最新升逾8%，騰訊 （00700） 升7%。

【10：29】【對冲基金】老虎環球據報暫停投資兼減持中國股票 不打算抄底、惟手中仍持兩股

【10：25】吉利 （00175） 升逾8%，比亞迪 （01211） 升近5%，長汽 （02333） 升一成，廣汽 （02238） 升逾4%，華晨 （01114） 升逾6%。

【10：18】港交所 （00388） 升逾4%，高見240.4元。

【10：17】李寧 （02331） 反彈幅度擴大至一成，高見48.7元。

【10：13】三大造車新勢力升幅擴大至逾一成。小鵬汽車 （09868） 升15%，蔚來 （09866） 升14%，理想汽車 （02015） 升11%。

【10：11】阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 升幅擴大至逾7%，騰訊 （00700） 升近6%，大市升逾600點，報15953點，升613點。

【10：08】恒指最新升近600點，高見15924點，升585點。科指升5.2%，報3192點。

【10：00】中海外 （00688） 升近3%，潤地 （01109） 升3%，碧桂園 （02007） 升6%，雅居樂 （03383） 升近4%，龍湖 （00960） 升逾5%。

【09：55】阿里巴巴升逾6%、美團升逾5%，騰訊升逾4%，康希諾生物升24%，恒指升500點。

【09：52】康希諾生物 （06185） 升兩成，高見111.5元。

【09：50】思摩爾 （06969） 升逾8%，中煙香港 （06055） 、中國波頓 （03318） 升逾3%，華寶 （00336） 升逾1%。

【09：47】中鋁國際 （02068） 再升逾12%，高見1.62元。

【09：46】【國美493】國美挫4% 據指未來6至12個月可能延發工資

【09：44】中電信 （00728） 逆市偏軟，跌0.7%低見2.79元。

【誤炒混改】中電信澄清11月2日與阿里簽戰略合作為不實消息

【09：42】體育用品股反彈，其中李寧 （02331） 升逾7%，安踏 （02020） 升逾4%，特步 （01368） 升逾2%。

【09：40】大市升幅擴大至近400點，高見15729點。美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升逾4%，騰訊 （00700） 升逾2%。

【09：39】造車新勢力造好，小鵬汽車 （09868） 、蔚來 （09866） 齊升逾9%，理想汽車 （02015） 升半成。

【09：38】安樂工程 （01977） 逆市跌逾4%，破底低見1元，成交50萬元。

【09：37】濠賭股造好，其中藍籌金沙 （01928） 、銀娛 （00027） 早段分別升逾3%。

【09：35】大市開市後升近300點，報15632點，升292點。科指升2.7%，報3118點。

【09：35】ATMXJ中，暫以京東 （09618） 表現最好，股價升逾7%高見163.7元。

【09：33】康希諾生物 （06185） 昨日回吐後，今早升逾14%，早段高見105.6元。

【09：32】美團 （03690） 開市後升逾4%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升約3%。

【09：28】比亞迪股份 （01211） 逆市偏軟跌0.1%。比亞迪10月汽車銷量約21.8萬輛，按年升1.4倍，首10個月汽車銷量約140.3萬輛，按年增1.6倍。

【09：25】【新股IPO】巨子生物2367首掛高開近7% 一手帳面賺340元

【09：21】ATM上升，美團 （03690） 升逾2%，阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 升逾1%，恒指反彈高開103點，開報15442點，科指升1.4%，報3077點。

【09：13】期指開報15509點，升187點。

【09：02】【資源股】五礦資源：運輸受阻影響進出物流 被迫開始逐步減緩Las Bambas運營

【08：44】【電子煙】思摩爾︰經初步理解 集團不需繳納內地電子煙消費稅

【08：20】恒指黑期升約141點，報15448點，道指期貨跌28點，報31989點。

【08：15】【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法 須罰款1.5億元

【07：45】港股ADR收報15475點，升136點或0.9%。滙豐 （00005） ADR折合報40.65元，較港收市價高0.35元或0.9%。騰訊 （00700） ADR折合報225.55元，較港收市價高4.15元或1.9%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報63.99元，較港收市價高0.99元或1.6%。美團 （03690） ADR折合報146.22元，較港收市價高4.72元或3.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯儲局主席鮑威爾稱利率水平將超過此前預期，令市場情緒受遏抑，道指早段曾跌420點後，低位有承接，科技股受壓。道指收市跌146點，報32001點；標指跌39點，報3719點；納指跌181點或1.73%，報10342點。

即睇美股收市︰

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【石Sir一周前瞻及異動股】中國電信、比亞迪電子、東方電氣

責任編輯︰梁浩碩