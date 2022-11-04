【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法、罰款1.5億元　另料今年度純利減少最多65%　股價跌2%

▲ 【合謀定價】鄭若驊夫潘樂陶旗下安樂工程認違反競爭法 須罰款1.5億元

就涉及在香港提供空調工程的合謀案件，前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶旗下安樂工程 （01977） 承認違反競爭法，向政府支付罰款合共1.5億元。安樂工程周五低開1.8%，報1.07元，創2021年2月低。

競委會今（4日）宣布，於首輪訴訟及競委會即將就關連事宜展開的第二輪訴訟中，被列為答辯人的安樂機電設備工程已同意承認法律責任，並已按照競委會的《為從事合謀行為之業務實體而設的合作及和解政策》，與競委會訂立合作協議，而其員工佘嘉偉和鄭潔純亦同意和跟競委會達成合作協議。

競委會指，安樂工程將需要按照合作協議，遵從多項額外規定，包括就首輪及第二輪訴訟，向競委會提供全面協助，以及按競委會所定的要求，加強整個集團的競爭合規措施。考慮到安樂工程及安樂機電主動與競委會接觸，以處理該會的執法行動，並承諾履行合作協議中所有規定，競委會將行使酌情權，向審裁處申請押後首輪訴訟中涉及安樂工程的法律程序，但至於涉及安樂機電的法律程序，則仍會繼續進行。

在首輪訴訟中涉及其餘答辯人的法律程序正繼續進行，而第二輪訴訟亦快將展開。競委會將適時公布第二輪訴訟的詳情。安樂工程指，根據該合作協議，集團將不會在第二輪訴訟中被列為答辯人，同時亦將不會就訴訟被裁定違反《競爭條例》。

撥備增至1.5億元 料今年度純利減少最多65%

安樂工程表示，早前於中期業績公告披露已就訴訟項下的潛在訴訟責任作出撥備6,000萬元。現時，鑑於協議及第二輪訴訟，集團現將訴訟責任撥備，由6,000萬港元增加9,000萬港元至總額1.5億元。

因此，連同集團業務表現轉差，當中因受COVID-19疫情的影響、供應鏈中斷、材料成本增加及有關政府部門於2022年停止補貼援助，安樂工程初步估計，預計截至2022年12月底止年度將錄得純利減少約60%至 65%。不過，集團指，儘管協議帶來負面財務影響，集團的整體業務、財務狀況及現 金流狀況保持穩健。

早前，於6月中旬，競爭事務委員會展開法律程序，並指安樂及信興兩間互為競爭對手的空調工程供應商，在2015年12月14日至2019年12月4日期間，在香港提供空調工程時合謀定價、瓜分市場及/或圍標。 競委會認爲，有關行為屬嚴重反競爭行爲，違反《競爭條例》（第 619 章）的第一行爲守則。涉案亦包括安樂高級工程師佘嘉偉、安樂高級工程師鄭潔純及信興高級經理關兆堅。

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編輯：姚卓然